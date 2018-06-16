Воронежцы узнали Баха-романтика и Равеля-джазмена

Один из самых ожидаемых концертов Платоновского фестиваля дал пианист Давид Фрай (Фрэ).

Молодого француза знают прежде всего благодаря оригинальным интерпретациям музыки Иоганна Себастьяна Баха. В Воронеже он сыграл его концерт № 1 для фортепиано с оркестром ре-минор, где композитор, которого обычно ассоциируют с мудрой отрешенностью, предстал очень эмоциональным и мятущимся. Что, если вспомнить биографию Баха, имеет под собой глубокие основания.

- Его музыка часто кажется слушателям трудной для восприятия, слишком серьезной. Она действительно очень сложная, поскольку требует работы не только рук, но и головы, но при этом живая, экспрессивная. Как говоря, я исполняю Баха в романтической манере, что может выглядеть не совсем уместным для данного композитора. Но у него и правда много экспрессии, поэтому исполнитель показать публике не просто "картинку", а спектр эмоций, причем переживать их самому, чтобы лучше передать всю полноту произведения, - отметил пианист. - Баха относительно недавно стали "приспосабливать" к роялю (которого не существовало в эпоху, когда творил этот композитор. - "РГ"), но я не думаю, что принципиально играть его "аутентично". По-моему, инструмент тут не главное, главное - сама музыка. Сам Бах играл на разных клавишных, и ничто не мешает исполнять его сочинения на фортепиано. Я всегда ищу рояль с широким и глубоким звуком. Воронежский рояль пришлось немного перенастроить.

К удивлению многих местных меломанов, Давид Фрай сам дирижировал оркестром во время исполнения Баха - руками, локтями, головой и спиной. Он делает так довольно часто, поскольку, по его мнению, не так много специалистов именно в этом концерте может добиться точного согласия между роялем, первой скрипкой и первой виолончелью.

- Когда пианист непосредственно контактирует с оркестрантами, это позволяет последним слушать более внимательно и более самостоятельно думать. Складывается хорошая камерная атмосфера. Когда за пультом дирижер, музыканты немного ленятся - знают, что им покажут, где вступать… - пояснил Фрай.

Соль-мажорный Первый концерт Равеля у него вышел отчетливо джазовым, легким, но не поверхностным. Французский пианист отлично чувствует, какие композиторы ему "идут". В его репертуаре около 350 произведений, от Баха до Булеза, но русских, например, почти нет.

- Чайковский, Рахманинов, Прокофьев писали прекрасную музыку, и я, конечно, исполнял ее во время учебы. Но думаю, что у меня они прозвучат не совсем так, как ждет публика. Другие пианисты справляются гораздо лучше, - заметил Давид Фрай.

И - сыграл на бис хоральную прелюдию любимого Баха.