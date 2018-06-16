Саркози впечатлился атмосферой на ЧМ-2018

Экс-президент Франции Николя Саркози во время визита в Казань на матч своей сборной против Австралии поделился впечатлением о чемпионате мира.

"Русские получили замечательную возможность принимать мировое первенство, и я счастлив за них. Вчера я был в Москве, а сегодня - в Казани. Атмосфера фантастическая", - восторгался французский политик.

В Казанском кремле Саркози встретился с главой Татарстана, французу рассказали о "Казань-Арене" и других спортивных объектах региона, сообщил "Интерфакс".

Напомним, что свой первый матч на чемпионате мира по футболу-2018 Франция выиграла у Австралии со счетом 2:1. Вице-чемпионам Европы еще предстоят встречи с Перу и Данией.