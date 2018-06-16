Саркози впечатлился атмосферой на ЧМ-2018
Экс-президент Франции Николя Саркози во время визита в Казань на матч своей сборной против Австралии поделился впечатлением о чемпионате мира.
"Русские получили замечательную возможность принимать мировое первенство, и я счастлив за них. Вчера я был в Москве, а сегодня - в Казани. Атмосфера фантастическая", - восторгался французский политик.
В Казанском кремле Саркози встретился с главой Татарстана, французу рассказали о "Казань-Арене" и других спортивных объектах региона, сообщил "Интерфакс".
Напомним, что свой первый матч на чемпионате мира по футболу-2018 Франция выиграла у Австралии со счетом 2:1. Вице-чемпионам Европы еще предстоят встречи с Перу и Данией.
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На "Казань Арене" в борьбу на чемпионате мира вступила сборная Франции. Один из главных фаворитов турнира играет с Австралией. "РГ" ведет онлайн-трансляцию матча
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