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16.06.2018 18:10
Рубрика: Спорт

Сборная Швейцарии из-за жары в Ростове сократила тренировку

Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)

Сильная жара в Ростове может стать проблемой для сборной Швейцарии.

- Здесь очень жарко. Мы сократили время тренировок, - поделился первыми впечатлениями о пребывании в донской столице главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович на пресс-конференции перед матчем со сборной Бразилии.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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- Изумительный стадион, очень красивый, я надеюсь, наша команда будет сражаться завтра убедительно и порадует болельщиков своей игрой, - отметил Петкович.

О трудностях, связанных с высоким температурным режимом упомянул и капитан швейцарцев Штефан Лихштайнер. Тем не менее, он заявил, что настоящие победители всегда находят выход, а не предлог.

Во время тренировки на "Ростов-арене" футболисты задействовали половину поля, где не было солнца. Сегодня в Ростове очень жарко - температура воздуха поднялась до плюс 34.

В день матча, 17 июня, по прогнозам синоптиков в Ростове-на-Дону станет немного прохладнее, температура снизится до 27 градусов. К 21 часу, когда начнется игра, жара спадет еще больше. Скажется и то, что стадион "Ростов-Арена" расположен рядом с Доном - будет прохладнее еще на один-два градуса.

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