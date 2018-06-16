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16.06.2018 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У пострадавших в ДТП под Астраханью травмы средней тяжести

Текст: Ирина Варламова (Астрахань)

Пострадавшие в аварии с микроавтобусом "Махачкала-Астрахань" находятся в больницах Астраханской области. Шесть человек получили травмы средней степени тяжести.

В Астраханской области в ДТП с "Газелью" пострадали 11 человек

Всего, по уточненным данным, пострадало 10 человек. Семеро из них, в том числе ребенок, были госпитализированы в районную больницу. Один человек после оказания медиками помощи, отказался от госпитализации, сообщает РИА Новости.

Напомним, ДТП произошло в ночь на субботу на границе на границе Лиманского района Астраханской области с Калмыкией. Пассажирская "Газель", следовавшая из Астрахани в Махачкалу, вылетела в кювет.

По предварительным данным, водитель перепутал дорогу и наехал на пластиковое ограждение. Он находится в реанимации.

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