У пострадавших в ДТП под Астраханью травмы средней тяжести

Пострадавшие в аварии с микроавтобусом "Махачкала-Астрахань" находятся в больницах Астраханской области. Шесть человек получили травмы средней степени тяжести.

Всего, по уточненным данным, пострадало 10 человек. Семеро из них, в том числе ребенок, были госпитализированы в районную больницу. Один человек после оказания медиками помощи, отказался от госпитализации, сообщает РИА Новости.

Напомним, ДТП произошло в ночь на субботу на границе на границе Лиманского района Астраханской области с Калмыкией. Пассажирская "Газель", следовавшая из Астрахани в Махачкалу, вылетела в кювет.

По предварительным данным, водитель перепутал дорогу и наехал на пластиковое ограждение. Он находится в реанимации.