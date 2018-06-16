Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
16.06.2018 12:32
Рубрика: Спорт

Ростову пообещали жару в первые дни ЧМ-2018

Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону первый матч чемпионата мира 2018 состоится при хорошей погоде. Об этом сообщила журналистам и.о. начальника Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Франция - Австралия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Фото: REUTERS
Перу - Дания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Фото: REUTERS / Maxim Shemetov
Аргентина - Исландия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Сухая и жаркая погода с температурой воздуха свыше 30 градусов ожидается в Ростове-на-Дону в ближайшие несколько дней. Но в день первого матча 17 июня, когда сыграют сборные Швейцарии и Бразилии, в южной столице станет немного прохладнее, температура снизится до 27 градусов.

По словам Елены Назаровой, к вечеру, а матч состоится в 21 час, жара спадет еще больше. Скажется и то, что "Ростов-Арена" расположена рядом с Доном - будет прохладнее еще на один-два градуса.

- У стадиона сейчас постоянно ведется наблюдение за погодой, - заявила Елена Назарова и уточнила, что во время первого матча дождя не ожидается, скорее всего он пойдет 23 июня, когда на "Ростов-Арене" сразятся сборные Южной Кореи и Мексики. Но осадки, вероятно, будут кратковременные.

Новости чемпионата
Криштиану торжествует. Ловчев - о феноменальном Роналдо 10:52
Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 10:07
Синоптики сообщили о погоде во время сегодняшних матчей ЧМ-2018 05:32
Перу - Дания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 00:45
Франция - Австралия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 13:00

Франция - Австралия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 13:00

На "Казань Арене" в борьбу на чемпионате мира вступила сборная Франции. Один из главных фаворитов турнира играет с Австралией. "РГ" ведет онлайн-трансляцию матча

Гризманн и Мбаппе с первых минут начнут матч с Австралией 12:20

Гризманн и Мбаппе с первых минут начнут матч с Австралией 12:20

Стали известны составы команд на первый матч третьего игрового дня чемпионата мира по футболу в России-2018. В первой игре в группе С встретятся команды Франции и Австралии

Хет-трик Роналду принес Португалии ничью в матче с Испанией 15.06.2018

Хет-трик Роналду принес Португалии ничью в матче с Испанией 15.06.2018

Сборные Португалии и Испании на стадионе "Фишт" в Сочи сыграли вничью в матче группового этапа ЧМ-2018 - 3:3​​​. Форвард португальцев Криштиану Роналду оформил первый хет-трик на турнире

Сборная Ирана выиграла у Марокко благодаря автоголу на 95-й минуте 15.06.2018

Сборная Ирана выиграла у Марокко благодаря автоголу на 95-й минуте 15.06.2018

Драматичным образом завершилась встреча чемпионата мира в рамках группы "В" между Марокко и Ираном. Марокканцы проиграли из-за автогола защитника Азиза Бухаддуза на 95-й минуте