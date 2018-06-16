Ростову пообещали жару в первые дни ЧМ-2018
В Ростове-на-Дону первый матч чемпионата мира 2018 состоится при хорошей погоде. Об этом сообщила журналистам и.о. начальника Ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.
Сухая и жаркая погода с температурой воздуха свыше 30 градусов ожидается в Ростове-на-Дону в ближайшие несколько дней. Но в день первого матча 17 июня, когда сыграют сборные Швейцарии и Бразилии, в южной столице станет немного прохладнее, температура снизится до 27 градусов.
По словам Елены Назаровой, к вечеру, а матч состоится в 21 час, жара спадет еще больше. Скажется и то, что "Ростов-Арена" расположена рядом с Доном - будет прохладнее еще на один-два градуса.
- У стадиона сейчас постоянно ведется наблюдение за погодой, - заявила Елена Назарова и уточнила, что во время первого матча дождя не ожидается, скорее всего он пойдет 23 июня, когда на "Ростов-Арене" сразятся сборные Южной Кореи и Мексики. Но осадки, вероятно, будут кратковременные.
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