Уругвайцы и египтяне полюбили уральские пельмени

Самым популярными местами среди иностранных болельщиков стали бары на улице Вайнера. "У нас выпили все запасы! Особым спросом пользовалась русская водка", - поделился менеджер одного из заведений Михаил.

- На протяжении трех дней у нас здесь была штаб-квартира Уругвая. На улице стояло около тысячи человек наверно, внутри бара около трехсот, - рассказывает управляющий сети баров Александр. - Они оккупировали всю улицу. Танцы, пляски, флаги... Мы им отдали компьютер, они сами заходили за стойку, включали свои песни, ролики. Наши болельщики, наверно, к нам попасть даже не смогли - мы работали только для гостей города.

Специально к чемпионату бар заказал особую линейку пива. Четыре сорта приурочены к четырем мачтам, которые пройдут в Екатеринбурге. Это своеобразный сувенир - на каждой бутылке были наклеены флаги и пустые колонки под счет, который можно было попытаться угадать.

Сотрудники другого паба устроили с уругвайцами футбольный матч на видеоприставке. Победили иностранные гости. Уругвайцы обменивались с персоналом сувенирами и браслетами, а в самом пабе теперь висит уругвайский флаг.

После трансляции в пабе выступала кавер-группа. Они исполняли как иностранные треки, так и цензурные версии песен группировки "Ленинград". Стоит отметить, что это, пожалуй, самая популярная группа среди иностранцев в барах Екатеринбурга.

- Победители танцевали на столах под "Ленинград" и русскую поп-музыку. Залы полностью были забиты, - рассказал сотрудник бара Максим. - Удивлялись низким ценам и жареным пельмешкам в меню.

А вот в чебуречной на пересечении 8 марта и Малышева отрывались в день матча исключительно египтяне. Сотрудники рассказали, что вечером к ним неожиданно пришли около 40 грустных африканских гостей (сборная Уругвая, напомним, обыграла Египет со счетом 1:0).

- Мы их быстро ободрили и развеселили! - рассказали официанты. - Весь вечер удивлялись нашим чебурекам, сравнивали их со своими похожими блюдами. С удовольствием запивали их пивом.

В одном из заведений среди гостей были замечены американцы и финны: они оценили русский борщ, блинчики с икрой и сало. Но конечно особым спросом во всех ресторанах и барах пользовались уральские пельмени.

Кстати

Во всех кафе и ресторанах в сердце мегаполиса есть английское меню. В некоторых - еще и испанское. "РГ" удалось найти кофейню, где знают японский, и сеть ресторанов, где блюда в меню написаны также на итальянском, французском и немецком языках.