Новости

Иркутский суд отказал в сносе памятника Колчаку 22:33
Россия и Саудовская Аравия согласились на бессрочную сделку ОПЕК+ 22:28
Собянин пообещал держать на контроле ситуацию с ДТП на Ильинке 21:53
Саранск встретил болельщиков из Перу и Дании арт-парадом 21:51
Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 21:50
Видео: Экс-игрок "Спартака" Кавенаги поддержал свой бывший клуб 21:42
Патриарх осмотрел фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре 21:12
Пашалич и Максимович покинут "Спартак" 21:01
СМИ: НАТО не удастся одурачить РФ новой провокацией с Норвегией 20:46
Движение по Ильинке восстановлено после ДТП с такси 20:14
Задержан водитель такси, сбивший пешеходов около Красной площади 19:45
Видео: Марадоне не нашлось места в микроавтобусе после матча ЧМ-2018 19:32
В Москве такси въехало в толпу пешеходов: семеро пострадали 19:13
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек силовиков 19:06
"Ливерпуль" заявил о готовности Салаха сыграть с Россией 18:51
По тысяче рублей прибавят в 2019 г. к пенсиям неработающих пенсионеров 18:17
Сборная Швейцарии из-за жары в Ростове сократила тренировку 18:10
Месси не забил пенальти в ворота Исландии 17:30
В Индонезии сняли на видео гибель мужчины на похоронах матери 16:50
СМИ: Разведка ФРГ прослушивала в Австрии более двух тысяч абонентов 16:46
За сборную Австралии сыграл самый молодой футболист в истории ЧМ 16:33
Видео: Москва простилась со Станиславом Говорухиным 16:05
Аргентина - Исландия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 16:00
Гризманна признали лучшим игроком матча Франция - Австралия 15:56
В катастрофе Як-52 на Алтае погиб чемпион России по высшему пилотажу 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
16.06.2018 22:28
Рубрика: Экономика

Россия и Саудовская Аравия согласились на бессрочную сделку ОПЕК+

Текст: Александра Воздвиженская

Россия и Саудовская Аравия 14 июня согласились сделать бессрочным глобальное соглашение ОПЕК+ (такой вариант рассматривали еще в апреле). Это одобрили президент РФ Владимир Путин и наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман на встрече в Москве. Страны, по сути, будут иметь возможность сообща регулировать объемы добычи, если того потребует рынок.

Путин обсудил с Совбезом сделку ОПЕК+

О продлении сделки между крупнейшими ее участниками сообщил журналистам в саудовском городе Дахран министр энергетики РФ Александр Новак (он был там в связи с открытием культурного центра). По словам министра, другие страны-участницы соглашения (еще 22 государства) прежде предварительно одобряли продление сделки, но формат еще будут обсуждать на встрече в Вене на следующей неделе.

В сделке ОПЕК+ участвуют 24 страны, половина из которых состоит в картеле ОПЕК. Суть пакта в том, что с начала 2017 года все участники, исходя из выбранных на министерской встрече квот, сокращают добычу от уровня октября 2016 года. Нефтедобытчики поставили цель - за счет искусственного падения предложения на рынке заставить страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) использовать запасы сырья. Таким образом ОПЕК+ хотела довести резервы ОЭСР до среднего пятилетнего значения, и как приятный бонус произошел рост котировок.

Россия и Саудовская Аравия попробуют расширить список участников ОПЕК+

На рубеже апреля-мая этого года сделка достигла цели и стала одной из причин, почему нефть ненадолго преодолела отметку 80 долларов. Среди других причин взлета цен более чем в два раза за последние два года стали геополитика (США вышли из ядерной сделки с Ираном и пообещали ввести санкции против его добывающей отрасли, что чревато падением предложения на мировом рынке) и кризис в нефтяной отрасли Венесуэлы.

На этом фоне главные участники соглашения ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - стали публично обсуждать, как скоро и насколько они предложат другим странам нарастить добычу, чтобы восстановить хрупкий баланс на мировом рынке и не дать ценам необоснованно взлететь. Новак не раз пояснял, что главное для отрасли - стабильность, в том числе ценовая. В связи с этим на ближайшей встрече министры обсудят наращивание производства на полтора миллиона баррелей в сутки (всего с начала 2017 года оно было сокращено на 1,724 миллиона баррелей).

Главное сегодня

Законопроект о повышении пенсионного возраста направлен в Госдуму
Для российской армии разработают нового "Змея Горыныча"
Правительство внесло в Госдуму поправки о повышении НДС
Украина прокомментировала провал на танковом соревновании НАТО
Россия вдвое сократила вложения в гособлигации США