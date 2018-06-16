Россия и Саудовская Аравия согласились на бессрочную сделку ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия 14 июня согласились сделать бессрочным глобальное соглашение ОПЕК+ (такой вариант рассматривали еще в апреле). Это одобрили президент РФ Владимир Путин и наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман на встрече в Москве. Страны, по сути, будут иметь возможность сообща регулировать объемы добычи, если того потребует рынок.

О продлении сделки между крупнейшими ее участниками сообщил журналистам в саудовском городе Дахран министр энергетики РФ Александр Новак (он был там в связи с открытием культурного центра). По словам министра, другие страны-участницы соглашения (еще 22 государства) прежде предварительно одобряли продление сделки, но формат еще будут обсуждать на встрече в Вене на следующей неделе.

В сделке ОПЕК+ участвуют 24 страны, половина из которых состоит в картеле ОПЕК. Суть пакта в том, что с начала 2017 года все участники, исходя из выбранных на министерской встрече квот, сокращают добычу от уровня октября 2016 года. Нефтедобытчики поставили цель - за счет искусственного падения предложения на рынке заставить страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) использовать запасы сырья. Таким образом ОПЕК+ хотела довести резервы ОЭСР до среднего пятилетнего значения, и как приятный бонус произошел рост котировок.

На рубеже апреля-мая этого года сделка достигла цели и стала одной из причин, почему нефть ненадолго преодолела отметку 80 долларов. Среди других причин взлета цен более чем в два раза за последние два года стали геополитика (США вышли из ядерной сделки с Ираном и пообещали ввести санкции против его добывающей отрасли, что чревато падением предложения на мировом рынке) и кризис в нефтяной отрасли Венесуэлы.

На этом фоне главные участники соглашения ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - стали публично обсуждать, как скоро и насколько они предложат другим странам нарастить добычу, чтобы восстановить хрупкий баланс на мировом рынке и не дать ценам необоснованно взлететь. Новак не раз пояснял, что главное для отрасли - стабильность, в том числе ценовая. В связи с этим на ближайшей встрече министры обсудят наращивание производства на полтора миллиона баррелей в сутки (всего с начала 2017 года оно было сокращено на 1,724 миллиона баррелей).