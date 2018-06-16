Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба

Мэр Москвы Сергей Собянин, выдвинувший свою кандидатуру на новый срок, посетил свой предвыборный штаб на Покровке, 47.

Еще у здания Центрального дома предпринимателей, где разместился штаб, мэра встретили волонтеры, которые откликнулись на призыв Собянина подключиться к его избирательной кампании. Штаб работает всего второй день, а волонтеров, откликнувшихся на призыв Собянина, уже более 3,5 тысяч.

Он поблагодарил их за это и сказал, что прибавил им работы, решив пойти на выборы не от партий, а самовыдвиженцем, так как теперь для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата в мэры, ему надо собрать 36 тысяч подписей москвичей. Судя по буре эмоций, с какой молодежь встретила эти слова, предстоящая работа ее не пугает. Вот только хотелось бы собирать подписи на улицах города, призналась одна девушка, в яркой и красивой форме, которую волонтеры разработают сами, а не в той, какую им выдадут. Мэр не возражал: "Вам ее носить, вам и решать, какой быть этой форме".

Главной просьбой Собянина к волонтерам было внимательно выслушивать все просьбы и проблемы москвичей, о которых они могут услышать при сборе подписей. А затем оперативно доводить до него эти проблемы: "Я возьму их решение под личный контроль. А затем все проблемы и обращения мы внимательно проанализируем и сформируем новую программу развития Москвы, чтобы она стала еще лучше и уютнее для каждого жителя столицы, - обратился мэр к волонтерам. - Это будет наш совместный проект. Ведь теперь мы одна команда".

Ответил Собянин и на вопросы волонтеров. Их было немало. В частности, отвечая, как поживает Джоуи, щенок, которого он весной взял из приюта, рассказал: "Поживает прекрасно. Это единственное существо, которому все равно, какую должность я занимаю. Ведет он себя развязно". Волонтеров же поблагодарил за то, что благодаря их работе с брошенными животными в Москве впервые в приютах не растет количество брошенных собак, так как все больше их обретают новый дом.

Отметил, что волонтеры вносят свой вклад и в решение других проблем, например, уход за престарелыми: "Москва - город богатый, он мог бы и сам это делать. Но тогда бы это был город без души, потому что его душа, его любовь - это вы".

В завершение Собянин сказал: "Отличие нашей команды от всех других конкурентов состоит в том, что за плечами у нас огромная проделанная работа, мы не даем пустых обещаний и не занимаемся демагогией, а обещаем только то, что можем сделать".