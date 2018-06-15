Избирательный штаб Собянина начал свою работу

Сегодня в Москве на Покровке, 47, начал свою работу избирательный штаб Сергея Собянина. Открылся он в 10.00 утра, а уже в полдень 2000 волонтеров на велосипедах и самокатах с флагами "За Собянина" стартовали от здания Центрального дома предпринимателя, где и разместился штаб. Об этом журналистам сообщил руководитель предвыборного штаба Константин Ремчуков . Он рассказал:

- Волонтеры отправляются в город собирать подписи за Сергея Собянина. Собственно, с этого момента и стартует содержательная работа штаба, когда люди начинают ставить свои подписи для того, чтобы действующий глава города был зарегистрирован в качестве кандидата на пост мэра на новый срок.

Ремчуков напомнил, что Собянин идет на предстоящие выборы как самовыдвиженец: "Он избрал этот путь, чтобы за него подписались москвичи, которые принадлежат различным политическим и общественным организациям, так как это очень важно для него.

О своем намерении вновь выдвинуться на пост мэра Москвы Сергей Собянин сообщил 8 июня. Тогда же он пригласил всех москвичей, неравнодушных к судьбе Москвы, присоединиться к его избирательной кампании, помочь выявить существующие проблемы, а в будущем - и к работе над ними. Прошла всего неделя, и уже 3,5 тысячи волонтеров, как сообщил первый замруководителя штаба Олег Смолкин, откликнулись на призыв мэра и зарегистрировались на его персональном сайте в качестве волонтеров. "И это не конец, каждый день к нам приходят на собеседование около 200-300 волонтеров", - сказал он.

Звонят и приходят в штаб люди самого разного возраста - возрастного ограничения для волонтеров в штабе нет. Но больше всего все-таки молодежи.

"Мне нравится, как изменилась Москва, очистилась от рекламы, на улицах появилось много деревьев, - объяснил корреспонденту "РГ", что привело его в штаб, студент-третьекурсник МГИМО Дмитрий Швед. - Но я хочу, чтобы и в моем Кунцево у молодежи стало больше мест для проведения свободного времени. И для решения этой проблемы я готов поддержать Собянина и использовать свое свободное время вместо того, чтобы ездить потусоваться в центр Москвы".

Татьяна Яковенко, волонтер с двухдневным стажем, мечтает распространить в Москве раздельный сбор мусора - у них в Новогиреево уже поставили для этого бачки. Она же хотела бы, чтобы к таком цивилизованному поведению привыкали жители во всем городе: "Москва - это наш дом. Он стал благодаря Собянину чище и красивее. Но многое еще надо сделать и лично для меня это очень важно".

- Волонтерское движение зародилось именно среди молодых, - говорит Константин Ремчуков. - Собянин для них сделал в городе уже многое - велопрокат и велодорожки, обустроенные парки и общественные пространства. И они, конечно же, готовы поддержать его во всех начинаниях. Ну и кроме того, молодежь в принципе наиболее отзывчива на все новое.

Новое же, говорит Ремчуков, в Москве за последние годы - это не просто благоустройство и изменившийся облик Москвы. Собянин, по его мнению, создает новые стандарты жизни в мегаполисе. Например, чтобы получить какой- либо документ, уже не нужно иметь знакомых во власти, а достаточно прийти в МФЦ и заказать нужную справку. Записать первоклассника в школу, устроить ребенка в детсад - теперь это можно сделать в электронном виде, не выходя из дома. Новшества можно перечислять долго. Не все из них москвичи приняли сразу. "Но попробуй отними их сегодня у горожан, - говорит глава штаба. - Вряд ли согласятся на возврат к старому. И в этом ценность перемен, случившихся при Собянине. Они будут работать даже тогда, когда сам он уже не будет мэром".

Свои пожелания Собянину как действующему главе города и как кандидату на пост мэра москвичи могут высказать по телефону - в штабе действует call-центр. Могут прийти в штаб лично - с утра до вечера у лестницы стоит дежурный волонтер, который принимает пожелания. Можно поделиться своими идеями и с волонтерами у станций метро, на улицах города, ВДНХ, Парке Горького - их можно сейчас встретить на тысяче точек. Провожая ребят в этот первый для них выход в город, Ремчуков дал наказ выслушивать горожан внимательно и крайне доброжелательно: "У москвичей могут быть и проблемы, и они будут делиться с вами, видя в вас если не Собянина, то его сына или дочь. Не обманите доверия мэра, - выслушайте всех, как это сделал бы сам Собянин". "Эти идеи и поднятые проблемы станут наказами мэру на будущее", - объяснил он журналистам.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в столице в единый день голосования 9 сентября. В настоящее время в Мосгоризбирком подали документы 13 человек, которые хотели бы стать во главе столицы. Впрочем, вряд ли все они дойдут до регистрации в качестве кандидатов. "Только в моем подъезде документы подали четверо, - прокомментировал Константин Ремчуков ажиотаж в начале предвыборной гонки. - Но в отличие от Собянина, который реально занят работой на пользу города, чаще всего за этим не стоит ничего кроме желания прославиться".