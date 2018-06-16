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16.06.2018 19:32
Рубрика: Спорт

Видео: Марадоне не нашлось места в микроавтобусе после матча ЧМ-2018

Текст, видео: Артем Локалов

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона оказался в толпе болельщиков после встречи сборных Аргентины и Исландии (1:1), которая проходила в Москве на стадионе "Спартак".

Особо важным персонам нужно пересечь коридор, по которому проходят обычные болельщики, чтобы сесть в машину. Заметив легендарного игрока, публика окружила Марадону. Секьюрити жестко отталкивали тех, кто пытался подойти слишком близко.

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Однако оказавшись у одного из микроавтобусов, выяснилось, что все места в нем заняты. Возникла заминка, после чего решено было сопроводить Марадону к другому автомобилю. В это время Марадона пытался ответить на вопросы и как-то отреагировать на хвалебные возгласы.

Несколько минут легенда аргентинского футбола провел на парковке в окружении простых фанатов, прежде чем смог уехать с территории стадиона.

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