Видео: Марадоне не нашлось места в микроавтобусе после матча ЧМ-2018
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона оказался в толпе болельщиков после встречи сборных Аргентины и Исландии (1:1), которая проходила в Москве на стадионе "Спартак".
Особо важным персонам нужно пересечь коридор, по которому проходят обычные болельщики, чтобы сесть в машину. Заметив легендарного игрока, публика окружила Марадону. Секьюрити жестко отталкивали тех, кто пытался подойти слишком близко.
Однако оказавшись у одного из микроавтобусов, выяснилось, что все места в нем заняты. Возникла заминка, после чего решено было сопроводить Марадону к другому автомобилю. В это время Марадона пытался ответить на вопросы и как-то отреагировать на хвалебные возгласы.
Несколько минут легенда аргентинского футбола провел на парковке в окружении простых фанатов, прежде чем смог уехать с территории стадиона.
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