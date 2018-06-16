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16.06.2018 19:01
Рубрика: Спорт

Аргентинцы не смогли обыграть Исландию

На чемпионате мира по футболу первая сенсация. Сборные Аргентины и Исландии на стадионе "Спартак" в Москве сыграли вничью 1:1. Лионель Месси упустил возможность принести победу фаворитам, не забив пенальти во втором тайме.
Текст: Илья Зубко

Билеты на этот матч раскупили еще несколько месяцев назад. А по атмосфере он произвел одно из самых мощных пока впечатлений на этом чемпионате мира. Какое-то невероятное количество аргентинцев приехало на чемпионат мира в Россию. И даже несколько тысяч исландцев, которые уже с утра устроили неповторимое шоу в парке Зарядье, на фоне бело-голубого людского моря у стадиона "Спартак" несколько терялись. Как минимум две трети трибуны 45-тысячной арены заполнили поклонники "альбиселесты". Забавно, что их любимцы при этом вышли в темной, гостевой форме. А в светлом оказались как раз исландцы.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Если не знать этих деталей, то по первым минутам можно было бы и не понять, кто вообще здесь фаворит. Исландцы, которые проводили первый в истории своей страны матч на чемпионате мира, начали очень бодро. И в первые четверть часа впечатлили очень высоким прессингом, хорошими скоростями. В общем, грозного оппонента они явно не испугались.

Но потихоньку аргентинцы забрали мяч и территорию, а на 19-й минуте Серхио Агуэро открыл счет. Он красиво разобрался с выступающим за "Ростов" защитником Рагнаром Сигурдссоном, и тут же пробил в дальний угол. Но радовались аргентинские болельщики всего четыре минуты. "Альбиселеста" наглядно показала, что в обороне она далеко не безгрешна. Если с первым ударом Кабальеро справился, то сыграть на добивании Финнбогассону никто помешать даже не пытался - 1:1.

Вернуть себе преимущество до перерыва аргентинцы так и не сумели, хотя сделали в четыре раза больше точных передач, чем соперник. И вдвое больше него контролировали мяч. Забавно, что при этом количество ударов по воротам к перерыву у команды было практически равным. А в концовке тайма исландцы и вовсе имели отличный шанс забить. Но исполнительское мастерство островитян подвело.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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64-я минута могла стать определяющей в этом матче. Судья Марциняк назначил пенальти за фол протии Агуэро. Откровенно говоря, с такой же долей вероятности он мог этого не делать. В первой тайме польский рефери не стал наказывать Исландию одиннадцатиметровым за игру рукой Сигурдссона, а на этот раз уверенно показал на "точку". Но Лионель Месси забить в этой ситуации не смог - вратарь Халдорссон "прочитал" его намерения и, прыгнув вправо, мяч отбил.

Главный тренер "альбиселесты" Хорхе Сампаоли, в чьи планы ничья точно не входила, оперативно усилил линию атаки Павоном и Игуаином. Но эти замены особых проблем исландской обороне не доставили. Уже в добавленное время Месси исполнял штрафной, но попал в стенку. После чего судья зафиксировал первый сенсационный результат. Аргентина, будучи одним из фаворитов чемпионата мира, теряет очки во встрече с дебютантами турнира - 1:1. Следующий матч Месси и компания проведут в Нижнем Новгороде против Хорватии, и в этом поединке победа "альбиселесте" тоже не гарантирована.

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