Вратарь сборной Исландии: Я заранее готовился к пенальти от Месси

Ханнес Халдорсон: Для меня это очень важное событие - выйти на поле в первом в истории матче Исландии на чемпионате мира, столкнуться с лучшим игроком мира Месси, отразить от него пенальти. Можно сказать, что мечта стала явью, тем более что это помогло нам набрать очень важное очко. И сделать важный шаг к выходу из группы.

Вы как-то готовились перед матчем именно к пенальти? Изучали манеру Месси?

Ханнес Халдорсон: Да, я проделал определенную подготовительную работу. Потому что понимал, что такая ситуация вполне вероятна. Я просмотрел огромное количество пенальти в исполнении Месси, и особенное внимание уделил его последним пенальти. А во время матча попытался представить ход его мыслей, угадать его намерения. У меня было предчувствие, что он сегодня пробьет именно так. И это сработало.

Что значит для вашей команды этот результат? Вы очень бурно его отмечали после финального свистка.

Ханнес Халдорсон: Для нас это важнейшая ничья. Во время прошлого Евро мы прочувствовали, насколько важен каждый момент, каждый гол, чтобы выйти из группы. Сегодня мы играли против одной из лучших команд мира, против лучшего футболиста мира. Для нас это была первая игра на чемпионатах мира. И праздновали ее мы также, как и когда сражались с Португалией и Криштиану Роналду.

Помимо отраженного пенальти, за счет чего вашей команде удалось добиться такого результата?

Ханнес Халдорсон: Наш план на игру сработал великолепно. Уже в первом тайме мы почувствовали, что все получается. Мы не давали им пространства, и наша уверенность росла с каждой минутой. Потому что когда играешь с такой командой, то никогда не знаешь, что тебя ждет. Но мы почувствовали во время матча, что все получается. Очень важно, что нам удалось сравнять счет очень быстро. Это только добавило уверенности.