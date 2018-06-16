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16.06.2018 14:11
Рубрика: Экономика

Законопроект о повышении пенсионного возраста направлен в Госдуму

Текст: Юлия Кривошапко

Поправки о поэтапном увеличении пенсионного возраста в России кабмин направил в Госдуму. Распоряжение о внесении законопроекта в нижнюю палату парламента подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.

Реформа затронет только тех граждан, пенсия которым еще не назначена. Работников, которые трудятся на вредных производствах, она вообще не коснется.

Фото: Владимир Смирнов/фотохост-агентство ТАСС
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Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год.

В качестве компенсационной меры предлагается предоставить работникам, имеющим длительный стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на 2 года ранее достижения установленного пенсионного возраста с учетом его поэтапного повышения.

Предлагаемые законопроектом изменения не затронут граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, за которых работодатель уплачивает страховые взносы по соответствующим тарифам, устанавливаемым по результатам специальной оценки условий труда, а также граждан, пенсия которым назначается ранее общеустановленного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья.

Вступление законопроекта в силу предусматривается с 1 января 2019 года.

Цель предлагаемых законопроектом изменений - повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни.

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