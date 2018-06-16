Законопроект о повышении пенсионного возраста направлен в Госдуму

Поправки о поэтапном увеличении пенсионного возраста в России кабмин направил в Госдуму. Распоряжение о внесении законопроекта в нижнюю палату парламента подписал председатель правительства Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.

Реформа затронет только тех граждан, пенсия которым еще не назначена. Работников, которые трудятся на вредных производствах, она вообще не коснется.

Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. При этом предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на 1 год.

В качестве компенсационной меры предлагается предоставить работникам, имеющим длительный стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на 2 года ранее достижения установленного пенсионного возраста с учетом его поэтапного повышения.

Предлагаемые законопроектом изменения не затронут граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, за которых работодатель уплачивает страховые взносы по соответствующим тарифам, устанавливаемым по результатам специальной оценки условий труда, а также граждан, пенсия которым назначается ранее общеустановленного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья.

Вступление законопроекта в силу предусматривается с 1 января 2019 года.

Цель предлагаемых законопроектом изменений - повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности жизни.