Афины и Скопье заключили соглашение о новом названии Македонии

Главы МИД Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, согласно которому бывшая югославская республика отныне будет именоваться Республикой Северная Македония.

Церемония подписания документа состоялась в греческой деревушке Псарадес, расположенной на берегу озера Преспа, на границе с Македонией и Албанией, об этом сообщает радио RTE. Подпись под соглашением помимо представителей двух стран поставил также посредник ООН на переговорах между Афинами и Скопье Мэтью Нимиц.

"На нас лежит ответственность перед историей за то, чтобы эта договоренность не сорвалась, я уверен, что мы с этим справимся", - заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

"Мы гордимся этим соглашением. Мы гордимся тем, что объединились вокруг решения, которое нас разделяло, и выбрали решение, которое объединяет нас, - отметил со своей стороны его македонский коллега Зоран Заев. - Наши страны должны отказаться от прошлого и посмотреть в будущее. Мы достаточно смелы, чтобы сделать шаг вперед".

Напомним, спор о названии республики длился 27 лет (Афины требовали его изменения, чтобы не страну не путали с греческой областью Македония). Из-за нерешенности вопроса Греция блокировала вступление Республики Македония в НАТО.

Интересно, что в пятницу греческий депутат от партии "Золотая заря" Константинос Барбарусис призвал армию совершить военный переворот, арестовать руководство страны и тем самым не допустить подписания соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики.