Бензин и дизтопливо могут снова вырасти в цене

Рост цен на топливо в начале июня удалось притормозить - сейчас стоимость литра бензина и солярки практически не поднимается.

Однако, предупреждают эксперты, налоговый маневр в нефтяной отрасли уже через 6 лет может привести к подорожанию моторного топлива примерно в полтора раза.

Цены на бензин на некоторых АЗС в последнее время даже начали снижаться - такую тенденцию зафиксировали в Московской топливной ассоциации, изучив стоимость топлива на заправках столицы. К субботе, 9 июня, средневзвешенная стоимость литра топлива уменьшилась на пять копеек и составила 44,35 рубля за литр. Если же говорить об отдельных типах, то литр Аи-92 подешевел на семь копеек, до 42,52 рубля, а литр Аи-95 - на восемь копеек, до 45,83 рубля.

Конечно, такая динамика не смогла компенсировать весеннего подорожания. По оценке Росстата, стоимость топлива в России в мае выросла на 5,6 процента по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - на 11,3 процента. При этом к концу мая рост разогнался до 37-40 копеек за четыре дня.

Стоит отметить, что меры против подорожания были предприняты достаточно серьезные. Во-первых, были снижены акцизы на топливо - с 1 июня на 3 тысячи рублей для бензина и на 2 тысячи рублей для дизеля. Кроме того, минфин внес в правительство законопроект, дающий кабинету министров право повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до уровня 90 процентов от пошлин на нефть.

Как высказался на эту тему в комментарии для информационных агентств директор департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексей Сазанов, возможность повышения экспортных пошлин до практически запретительного уровня является необходимым для "оперативного реагирования на изменение цен". По его оценке, пошлины на нефтепродукты будут подниматься в том случае, если нефтяные компании не будут соблюдать свои обязательства по поддержке цен на топливо на внутреннем рынке на том уровне, который необходим для заморозки цены в рознице.

Федеральная антимонопольная служба со своей стороны уже возбудила дела в регионах из-за роста цен на бензин, усилив антимонопольный контроль в регионах, в особенности на Дальнем Востоке.

"ФАС выдала семь предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов, возбуждены дела в ряде регионов и направлены рекомендации производителям о необходимости соблюдения правил поведения на рынке", - подтвердили в ведомстве инициативу "Российской газете".

И все-таки в более отдаленной перспективе роста цен на бензин и дизельное топливо не избежать. Причем достаточно серьезного.

Отмена к 2024 году экспортных пошлин неизбежно выравняет внутренние и мировые цены на топливо

Причина в снятии барьера в виде экспортной пошлины, которое запланировано к 2024 году. Это приведет к выравниванию цен на нефтепродукты, констатирует исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко.

"Если правительство не оставит пошлину, которая создает барьер для экспорта нефтепродуктов в случае роста цен на нефть на внешнем рынке, то уже через шесть лет мы с вами будем иметь литр 92-го бензина за 60 рублей, это вполне вероятно", - предупреждает эксперт.

О негативном сценарии предупредили в нефтяной компании "Роснефть". Отмена к 2024 году экспортных пошлин "будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум в 1,5 раза", - говорится в сообщении компании.

А вот критического подорожания топлива в более быстрой перспективе и уже до 100 рублей за литр все-таки не произойдет, успокаивают эксперты.

О возможности наступления такого ценового кризиса предупредили в Независимом топливном союзе. По мнению владельцев АЗС, которые входят в Независимый топливный союз, заморозка розничных цен может привести к тому, что с рынка в ближайшее время исчезнут около 15 тысяч небольших заправок (60 процентов рынка). А это в итоге может привести к монополизации рынка и возможному росту цен на бензин до 100 рублей за литр.

Некоторый перегиб в такой оценке ситуации, безусловно, присутствует, хотя посыл правильный, считает Сергиенко. "Независимые АЗС в создавшихся экономических условиях не могут работать с нормальной доходностью. При этом я думаю, что 60 процентов с рынка, конечно, не исчезнут. У одних есть своя нефтебаза, на которой можно создать запасы и пережить неблагоприятное время. А вот те, кто работает "с колес", могут действительно испытать серьезные проблемы", - предполагает он.

Как поступать в такой ситуации? "С одной стороны, тенденция на снижение оптовых цен уже пошла. Но необходимо дальнейшее снижение, чтобы розница вошла в прибыльную зону по доходности", - резюмирует эксперт.