Бывший футболист сборной России сорвал голос на матче Германия - Мексика

Экс-нападающий сборной России, "Спартака", "Локомотива" и "Марселя" Дмитрий Сычев побывал на матче чемпионата мира-2018 Германия - Мексика (0:1).

- Болел за Мексику и сорвал голос, - сказал Сычев корреспонденту "РГ". - Мне нравится сборная Мексики, такая она душевная. Удивительно, что они полностью переиграли Германию. Но на последних минутах немцы атаковали и были близки к тому, чтобы сравнять счет.

Сычев сказал, что ожидал увидеть именно такой футбол:

- Мексика - очень качественная команда. Может далеко пройти.

Следующий матч мексиканцы проведут против Южной Кореи, а Германия - против Швеции. Встречи состоятся 23 июня.

