Бывший футболист сборной России сорвал голос на матче Германия - Мексика
Экс-нападающий сборной России, "Спартака", "Локомотива" и "Марселя" Дмитрий Сычев побывал на матче чемпионата мира-2018 Германия - Мексика (0:1).
- Болел за Мексику и сорвал голос, - сказал Сычев корреспонденту "РГ". - Мне нравится сборная Мексики, такая она душевная. Удивительно, что они полностью переиграли Германию. Но на последних минутах немцы атаковали и были близки к тому, чтобы сравнять счет.
Сычев сказал, что ожидал увидеть именно такой футбол:
- Мексика - очень качественная команда. Может далеко пройти.
Следующий матч мексиканцы проведут против Южной Кореи, а Германия - против Швеции. Встречи состоятся 23 июня.
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