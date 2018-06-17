Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча Бразилия - Швейцария
Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2018 со Швейцарией, завершившегося вничью - 1:1.
Коутиньо открыл счет на на 20-й минуте прекрасным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю "девятку". Но ни развить успех, ни удержать победный результат бразильцы не смогли, пропустив в самом начале второго тайма.
У швейцарцев отличился Стивен Цубер.
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