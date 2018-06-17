Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча Бразилия - Швейцария

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2018 со Швейцарией, завершившегося вничью - 1:1.

Коутиньо открыл счет на на 20-й минуте прекрасным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю "девятку". Но ни развить успех, ни удержать победный результат бразильцы не смогли, пропустив в самом начале второго тайма.

У швейцарцев отличился Стивен Цубер.