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17.06.2018 23:16
Рубрика: Спорт

Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча Бразилия - Швейцария

Текст: Илья Соболев (Ростов-на-Дону)

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча чемпионата мира-2018 со Швейцарией, завершившегося вничью - 1:1.

Фото: Reuters
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Коутиньо открыл счет на на 20-й минуте прекрасным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю "девятку". Но ни развить успех, ни удержать победный результат бразильцы не смогли, пропустив в самом начале второго тайма.

У швейцарцев отличился Стивен Цубер.

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