Германия - Мексика. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Московские "Лужники" примут один из самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2018. Сегодня Германия встретится с Мексикой.
Для действующих чемпионов мира подопечные Хуана Карлоса Осорио являются основными конкурентами за выход в следующую стадию турнира. Но наставник немцев Йоахим Лёв считает, что не стоит забегать вперед.
"Сейчас опасно думать о плей-офф. Мы должны настраиваться отдельно на каждый матч. Не так уж важно, против кого мы будем играть в 1/8 финала, потому что мы будем стремиться к победе", - отметил Лёв.
А вот нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес почему-то уверен, что его команде по силам выиграть ЧМ в России.
"Взгляните на сборную Греции, на "Лестер", и на миллионы других примеров. Так почему мы не можем стать чемпионами мира?", - заявил он журналистам.
Но куда больше в Сети обсуждали не эти слова Эрнандеса, а то, как мексиканцы отдохнули перед турниром. Напомним для тех, кто не в курсе событий. Ребята закатили вечеринку с кучей девушек. Футбольная федерация страны наказывать игроков не стала, сказав, что футболисты сами решают, как проводить свободное время. Как помог мексиканцам такой отдых - узнаем совсем скоро.
Отметим, что в последний раз сегодняшние соперники встречались в полуфинале Кубка конфедераций, который проходил в нашей стране в 2017 году. Тогда уверенную победу со счетом 4:1 одержали немцы.
Онлайн-трансляция матча Германия - Мексика начнется 17 июня в 18:00 по московскому времени.
Сборная Хорватии победила Нигерию 16.06.2018
В своем первом матче на чемпионате мира Хорватия уверенно обыграла Нигерию в Калининграде со счетом 2:0. Благодаря этой победе "шашечные" возглавили турнирную таблицу группы "D"
Хорватия - Нигерия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 16.06.2018
В рамках чемпионата мира по футболу в Калининграде проходит матч между сборными Хорватии и Нигерии. "РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Победитель матча возглавит группу D
Датчане обыграли Перу в матче ЧМ-2018 16.06.2018
Сборная Дании одержала победу над командой Перу со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира на стадионе в Саранске. Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий Юссуф Поульсен
Вратарь сборной Исландии: Я заранее готовился к пенальти от Месси 16.06.2018
Лучшим игроком матча Аргентина - Исландия был признан вратарь исландской сборной Ханнес Халдорсон. На 64-й минуте он отразил пенальти в исполнении Лионеля Месси. 34-летний голкипер признался после матча, что был готов к этому