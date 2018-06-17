Германия - Мексика. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Московские "Лужники" примут один из самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2018. Сегодня Германия встретится с Мексикой.

Для действующих чемпионов мира подопечные Хуана Карлоса Осорио являются основными конкурентами за выход в следующую стадию турнира. Но наставник немцев Йоахим Лёв считает, что не стоит забегать вперед.

"Сейчас опасно думать о плей-офф. Мы должны настраиваться отдельно на каждый матч. Не так уж важно, против кого мы будем играть в 1/8 финала, потому что мы будем стремиться к победе", - отметил Лёв.

А вот нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес почему-то уверен, что его команде по силам выиграть ЧМ в России.

"Взгляните на сборную Греции, на "Лестер", и на миллионы других примеров. Так почему мы не можем стать чемпионами мира?", - заявил он журналистам.

Но куда больше в Сети обсуждали не эти слова Эрнандеса, а то, как мексиканцы отдохнули перед турниром. Напомним для тех, кто не в курсе событий. Ребята закатили вечеринку с кучей девушек. Футбольная федерация страны наказывать игроков не стала, сказав, что футболисты сами решают, как проводить свободное время. Как помог мексиканцам такой отдых - узнаем совсем скоро.

Отметим, что в последний раз сегодняшние соперники встречались в полуфинале Кубка конфедераций, который проходил в нашей стране в 2017 году. Тогда уверенную победу со счетом 4:1 одержали немцы.

Онлайн-трансляция матча Германия - Мексика начнется 17 июня в 18:00 по московскому времени.