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17.06.2018 19:38
Рубрика: Спорт

Главный тренер сборной Туниса: Спасибо России за великолепные условия

Текст: Данила Жиляев

Россия обеспечила великолепные условия командам-участницам чемпионата мира по футболу-2018. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул.

Тунисская команда начнет выступление на турнире 18 июня в Волгограде матчем против Англии. Маалул подчеркнул, что его подопечным крайне важно готовиться к столь серьезной игре в отличных условиях.

Фото: Мария Гафурова/РГ
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"Хочу поблагодарить российский оргкомитет и жителей России - здесь великолепная организация и потрясающие условия, - сказал Маалул. - Для нас очень важен первый матч, в нашей группе играют сильные команды".

Помимо Туниса и Англии, в группе G выступают также сборные Панамы и Бельгии, которые сыграют между собой завтра в Сочи. Главный тренер панамской сборной Эрнан Гомес также высоко оценил обстановку на чемпионате мира, особо подчеркнув, что организаторы на высочайшем уровне обеспечили безопасность гостей.

"Мы довольны, нас отлично приняли. Россия - очень дисциплинированная страна, где безопасность организована на высшем уровне. Мы чувствуем себя здесь абсолютно спокойно, здесь идеальные условия".
 

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