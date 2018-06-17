Главный тренер сборной Туниса: Спасибо России за великолепные условия
Россия обеспечила великолепные условия командам-участницам чемпионата мира по футболу-2018. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул.
Тунисская команда начнет выступление на турнире 18 июня в Волгограде матчем против Англии. Маалул подчеркнул, что его подопечным крайне важно готовиться к столь серьезной игре в отличных условиях.
"Хочу поблагодарить российский оргкомитет и жителей России - здесь великолепная организация и потрясающие условия, - сказал Маалул. - Для нас очень важен первый матч, в нашей группе играют сильные команды".
Помимо Туниса и Англии, в группе G выступают также сборные Панамы и Бельгии, которые сыграют между собой завтра в Сочи. Главный тренер панамской сборной Эрнан Гомес также высоко оценил обстановку на чемпионате мира, особо подчеркнув, что организаторы на высочайшем уровне обеспечили безопасность гостей.
"Мы довольны, нас отлично приняли. Россия - очень дисциплинированная страна, где безопасность организована на высшем уровне. Мы чувствуем себя здесь абсолютно спокойно, здесь идеальные условия".
Бразилия - Швейцария. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:50
"Ростов Арена" примет первый матч сборной Бразилии на ЧМ-2018. Пятикратные чемпионы мира сыграют с командой Швейцарии. Одни из главных фаворитов турнира, бразильцы, постараются реабилитироваться за провал четырехлетней давности
Сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018 19:56
Действующие чемпионы мира немцы уступили в первом своем матче на чемпионате мира-2018 мексиканцам - 0:1. Единственный мяч забил Ирвинг Лосано. Таким образом, Мексика как минимум на день возглавила таблицу группы F
Германия - Мексика. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00
Московские "Лужники" принимают один из самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2018: Германия играет с Мексикой. В последний раз команды встречались в полуфинале Кубка конфедераций в 2017 году. Тогда победу со счетом 4:1 одержали немцы