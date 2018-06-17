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Рубрика: Экономика

Голикова: Кабмин намерен отказаться от "балльной" пенсионной системы

Российский кабмин намерен отказаться от "балльной" пенсионной системы, которая стала действовать в стране с 2015 года. Об этом заявили вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

"Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать", - так ответила Голикова на вопрос о том, планируется ли уход от этой системы.

Учитывая изменения в пенсионной реформе, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка, пояснила она.

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"Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет", - подчеркнула вице-премьер.

"И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения", - сказала Голикова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Кроме того, Голикова сообщила, что для пенсионных накоплений будет создана новая инфраструктура, а с работодателями, которые ущемляют работников из-за возраста, "будут бороться". Об этом было сказано в эфире программы НТВ "Итоги недели".

"Прорабатывается законопроект, который предполагает создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений. Я имею в виду новый механизм. Надо сказать, что то, что было накоплено гражданами, оно останется", - сказала Голикова.

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