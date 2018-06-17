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17.06.2018 20:47
Рубрика: Спорт

Лосано признан лучшим игроком матча Германия - Мексика

Текст: Артур Нанян

Автор единственного гола в матче чемпионата мира между Германией и Мексикой форвард "ацтеков" Ирвинг Лосано стал лучшим игроком встречи.

Фото: REUTERS
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Футболист голландского "ПСВ" принес своей сборной историческую победу. Немцы не проигрывали на чемпионатах мира с 2010 года. Казалось, эта серия не прервется и на групповой стадии нынешнего розыгрыша турнира, но гол Лосано позволил мексиканцам сотворить одну из главных сенсаций старта ЧМ-2018.

"Это не только моя заслуга", - скромно отметил Лосано. "Сегодня себя здорово проявила вся команда. Мы играли бесстрашно, нагло и превзошли соперника. Мы очень рады, но впереди еще два сложных матча".

Похвалил игру Лосано главный тренер "ацтеков" Хуан Карлос Осорио. "Он очень быстрый. Именно поэтому мы решили выпустить его с первых минут. Как видите, не прогадали".

В следующем туре в рамках группы F Мексика встретится с Южной Кореей.

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