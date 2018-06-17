В день матча Калининград заполонили хорватские болельщики. Их в городе было около 10-15 тысяч. Что интересно - большинство из них приехали в Россию из Германии, где проживает огромное количество хорватов. Сразу вспомнилось, как в недавнем интервью "РГ" бывший форвард ЦСКА, а ныне один из тренеров "шашечных" Ивица Олич говорил, что матч с Нигерией будет для его команды, по сути, домашним. И он не ошибся.

- Мы как будто в Загребе играли, а не в Калининграде, - отметил после встречи главный тренер нигерийцев Гернот Рор. - Все видели, как много хорватов было на трибунах. И знаете, мне понравилось именно качество болельщиков, приехавших издалека. Важно не количество, а качество. Они здорово гнали свою команду вперед.

Хорваты остались в восторге от организации матча и стадиона в Калининграде

Возможно, именно сумасшедшая поддержка помогла Хорватии так легко разобраться с нигерийцами. "Суперорлы", как еще называют эту африканскую сборную на родине, ничего не смогли противопоставить сопернику. Выглядели они настолько вальяжно, что за весь второй тайм не создали ни одного опасного момента у ворот ясно заскучавшего Даниеля Субашича.

- Нам было чрезвычайно важно победить. Причем вне зависимости от результата матча Аргентины с исландцами, - отметил Модрич, признанный лучшим игроком встречи. - Сегодняшняя игра получилась непростой. После первого гола нам стало легче.

Уже в следующем туре хорваты могут выйти из группы. Чего, к слову, им не удавалось сделать на чемпионате мира аж с 1998 года. Произойдет это в том случае, если "шашечные" обыграют Аргентину, а Исландия с Нигерией поделят очки.

- С Аргентиной будет очень трудный матч, - продолжил Модрич. - Кто бы что ни говорил, но они - фавориты нашей группы. Но при этом я уверен, что мы возьмем у них очки.

Ну а хорваты показались солидной, знающей свое дело командой. В экономном режиме, без срывов, они с первых же минут завладели инициативой и заслуженно набрали три очка.

В восторге не только от игры команды, но и организации матча в целом остался главный тренер хорватской сборной Златко Далич.

- Атмосфера на трибунах была потрясающей, - заявил Далич. - Мы не ожидали, что на стадионе будет так много наших болельщиков. Спасибо им большое за поддержку. Стадион в Калининграде - просто красавец. Мы с удовольствием приехали сюда. Мои футболисты играют здесь на лучших аренах.

Прямая речь

Давор Шукер, легенда хорватского футбола, лучший бомбардир в истории своей сборной, президент национальной футбольной федерации:

- Организация турнира просто потрясающая! У меня нет слов. Спасибо России за гостеприимство, улыбки на лицах, отличные рестораны и гостиницы. Вижу, как люди в стране живут футболом, говорят о нем. Меня расстраивает только то, что во всей Хорватии нет ни одного современного стадиона, как в Калининграде. И это не красит нас, ведь мы занимаем 20-е место в рейтинге ФИФА. Мы - спортивная держава, но у нас нет новой арены хотя бы на 25 тысяч зрителей. Такие вещи просто не укладываются в моей голове. Нам надо брать пример с России, где фантастические стадионы, инфраструктура, футбольная атмосфера. Уверен, нас всех ждет потрясающий турнир.