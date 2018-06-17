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17.06.2018 20:22
Рубрика: Спорт

Неймар вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч со Швейцарией

Текст: Илья Соболев (Ростов-на-Дону)

Сегодня главный фаворит чемпионата мира-2018 по букмекерским котировкам сборная Бразилии проведет свой первый матч на турнире против команды Швейцарии.

Cостав "пентакампеонов", который выйдет на "Ростов-Арену" с первых минут, выглядит следующим образом:

Вратарь - Алиссон; защитники - Тьяго Сильва, Миранда, Марсело, Данило; полузащитники - Каземиро, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан; нападающие - Габриэл Жезус, Неймар.

Фото: REUTERS / Darren Staples Livepic
Бразилия - Швейцария. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Отметим, что капитаном бразильцев будет защитник "Реала" Марсело. Кроме того, в стартовый состав "селесао" попал Неймар, недавно восстановившийся после тяжелой травмы. Накануне наставник сборной Бразилии Тите признал, что Неймар еще не набрал максимальные кондиции.

У швейцарцев с первых минут сыграют:

Вратарь - Янн Соммер; защитники - Стефан Лихтштайнер, Мануэль Аканжи, Риккардо Родригес, Фабиан Шайер; полузащитники - Гранит Джака, Валон Бехрами, Стивен Цубер, Блерим Джемаили, Шердан Шакири; нападающие - Харрис Сеферович.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. "РГ" проведет онла-й-трансляцию встречи.

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