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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Джульетта на Красной площади

Певица Аида Гарифуллина выступила на открытии чемпионата мира по футболу
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)
Концерт оперных звезд на Красной площади в честь открытия чемпионата мира по футболу доказал, что и спорту, и политике нужна классическая музыка. Одной из участниц концерта стала молодая певица Аида Гарифуллина, обладательница исключительного по красоте лирического сопрано. В эксклюзивном интервью "Российской газете" она рассказала о своем движении к оперным победам.
Аида Гарифуллина: Своя индивидуальность не возникает с нуля. Фото: РИА Новости Аида Гарифуллина: Своя индивидуальность не возникает с нуля. Фото: РИА Новости
Аида Гарифуллина: Своя индивидуальность не возникает с нуля. Фото: РИА Новости

Только что вы выступали на концерте оперных звезд мира на Красной площади. Что чувствовали в этот момент?

Аида Гарифуллина: На Красную площадь меня пригласил Денис Мацуев, чему я была несказанно рада. Вначале я предложила спеть арию Саsta Diva из оперы "Норма" Беллини, но потом все-таки остановились на Джульетте и дуэте с Хуаном Диего Флоресом. Это мое первое выступление на главной площади страны, в сердце России. Я не только фанат футбола, но и патриотка. И меня переполняли самые восторженные чувства, гордость и вместе с тем ощущение огромной ответственности. Тем более рядом со мной были такие звезды. Я довольна своим выступлением, но самая главная оценка для меня была от Валерия Гергиева и Пласидо Доминго. Надеюсь, я их не подвела!

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Спортсменам особенно приятно было смотреть на вашу стройную гимнастическую фигурку. Сидите на диете?

Аида Гарифуллина: Не придерживаюсь никаких диет. В этом смысле мне очень повезло: у меня хорошая генетика. Люблю итальянскую кухню - пасту, пиццу, но прежде всего - татарскую: считаю ее самой вкусной.

Вашему голосу с такой генетикой тоже повезло: сегодня оперный рынок Европы буквально наводнен вашим типом голоса - лирическим сопрано, и для того, чтобы внимание обратили именно на тебя, нужно прикладывать массу усилий.

Аида Гарифуллина: Голос - мой рабочий инструмент, и о нем приходится помнить постоянно, это процесс, который не прекращается. Своя индивидуальность не возникает с нуля. То, что дано природой, отшлифовывалось во время учебы, теперь идет постоянная работа - самостоятельная и с педагогом. Когда партия оказывается "впетой", она доводится до ума уже с режиссером, продолжается вокальная и актерская над партией - это долгий творческий процесс.

Представители экспертного сообщества отметили вас, наградив званием лауреата премии Castadiva. С этими словами молитвы из "Нормы" Беллини ассоциируется прежде всего Мария Каллас. Ее личность, записи влияли на ваше формирование?

Аида Гарифуллина: Два года назад меня пригласили спеть эту знаменитую арию из "Нормы" на концерте в Южной Корее. В тот момент я понимала, что для меня это еще рано, я не готова, но в итоге меня уговорили. Тогда я много слушала эту арию в исполнении именно Марии Каллас, прочитала ее биографию, посмотрела фильм "Каллас навсегда" Франко Дзеффирелли.

Фото: REUTERS
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Современная индустрия зачастую не позволяет роскоши тщательной подготовки партий, требуя жить в гипердинамичном ритме.

Аида Гарифуллина: Не могу согласиться, что современная индустрия не позволяет тщательно готовиться. Я - перфекционист, постоянно занимаюсь с педагогом. У меня прекрасная память, я быстро разучиваю новые партии. С режиссером Димой Черняковым в "Снегурочке", например, мы работали над каждым движением. Драматический, актерский рисунок этой партии был достаточно сложным, и его надо было сочетать с очень техничной вокальной партией. Это было непросто, но очень интересно. У меня ко многому есть интерес, в том числе и к разным режиссерским интерпретациям классики: мне интересно участвовать в экспериментах.

В августе вас ждет дебют на прославленном Зальцбургском фестивале в партии Лейлы в концертном исполнении "Искателей жемчуга" Бизе. Удивительный ансамбль участников в этом проекте: за пультом молодой Риккардо Минази, пришедший из мира аутентизма, барочной музыки, а в партии Зурги - Пласидо Доминго.

Аида Гарифуллина: Зальцбург - один из главных мировых музыкальных центров, и выступить в фестивальном спектакле для меня большая честь. Я с огромным волнением жду этого выступления, как и многие другие, оно должно стать для меня знаковым. Зальцбургский менеджмент всегда хочет удивить чем-то новым, при этом держит высочайшую профессиональную планку. Я думаю, этой нашей команде будет что сказать, вернее спеть для взыскательной публики.

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