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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с такси в Москве

В больницах остаются трое граждан России, пострадавших в ДТП на Ильинке 16 июня.

"Их состояние удовлетворительное, все они будут выписаны в ближайшие дни", - рассказал глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, сообщает ТАСС.

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Напомним, накануне водитель такси врезался в толпу прохожих. В результате ДТП восемь человек были госпитализированы. В их числе, кроме россиян, были две гражданки Мексики и одна гражданка Украины.

После госпитализации была проведена диагностика и оказана медицинская помощь. "У пострадавших выявлены легкие повреждения, пять человек были выписаны", - отметил Алексей Хрипун.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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