Наехавший на пешеходов в Москве таксист перепутал педали

Таксист, совершивший в субботу наезд на толпу прохожих в Москве на Ильинке, утверждает, что перепутал педали газа и тормоза. "Газ нажал. Я думал, тормоз нажимаю… не знаю даже, что было", - сказал водитель.

Таксист отметил, что до момента ДТП находился за рулем около 20 часов, а до этого спал порядка трех часов. Он подчеркнул, что сбил пешеходов не намеренно, передает РИА Новости. А с места аварии скрылся из-за испуга.

Автомобиль въехал на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали восемь человек. Пятеро были госпитализированы: две гражданки Мексики, одна - Украины и две россиянки. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. Он имел водительское удостоверение, выданное в Киргизии в 2013 году.