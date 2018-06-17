Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт

Столичный центр организации дорожного движения попросил московских водителей, по возможности, пересесть 17 июня на общественный транспорт. Сегодня на стадионе "Лужники" пройдет матч чемпионата мира по футболу между Германией и Мексикой. И в Хамовниках, где расположен стадион, введены изменения движения и перекрытия. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

Также, как напомнили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта города, сегодня будет изменена работа метро. Южный вестибюль "Спортивной", северный "Воробьевых гор" и вестибюль "Лужников" МЦК во время прибытия болельщиков будут работать только на выход. После окончания матча - только на вход, а турникеты откроют для скорейшего прохода фанатов. Поезда метро и МЦК станут ходить по графику часа пик.

Кроме того, возможны изменения в режиме станций "Университет", "Ломоносовский проспект" и "Воробьевы горы".

Бесплатные шаттлы с литерой "S" пойдут от аэропортов до станций метро, а таке от метро до стадиона "Лужники" и фан-зоны на Воробьевых горах.

Накануне прошел первый матч на стадионе "Спартак". После него болельщики покинули район за час 15 минут: 44,5 тысячи человек уехали на метро и электричках, две тысячи - на бесплатных шаттлах. Такси вызвали 720 человек.

Метро и МЦК работало до 03:00 часов ночи, чтобы все смогли добраться домой после просмотра поздней трансляций матча в Калининграде.