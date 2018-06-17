Опубликовано видео допроса таксиста, наехавшего на людей в Москве

В интернете появилось видео допроса таксиста, который врезался в толпу пешеходов в Москве. Видеозапись размещена на сайте ГУ МВД России по г. Москве.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 16 июня, на улице Ильинка. Таксист въехал на тротуар и сбил пешеходов. Сообщалось, что за медицинской помощью после этого обратились восемь человек. Пятеро из них были госпитализированы - две гражданки Мексики, одна - Украины и две россиянки.

Ранее появилась информация, что причиной ДТП аварии стало то, что водитель уснул зарулем. Сам мужчина утверждает, что перепутал педали газа и тормоза. Таксист, являющийся гражданином Киргизии, был трезв, его документы в порядке - в стране он находится законно.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.