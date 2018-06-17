"Солисты Москвы" почтили память Геннадия Рождественского в Воронеже

Концерт Шнитке "На троих" стал приношением выдающемуся дирижеру от Юрия Башмета и возглавляемого им камерного ансамбля "Солисты Москвы" на Платоновском фестивале. Музыканты выступили в Воронеже в день смерти Геннадия Рождественского.

Юрий Башмет уже приезжал на Платоновский - с симфоническим оркестром "Новая Россия", в 2011 году. А вот камерный коллектив под его управлением воронежцы услышали впервые.

Для знакомства "Солисты Москвы" подобрали произведения, которые характеризуют их как нельзя лучше: две камерные симфонии - Свиридова и Шостаковича, "Шесть избранных мимолетностей" Прокофьева, "Русскую песню" из оперы Стравинского "Мавра". За записи Стравинского и Прокофьева ансамбль десять лет назад получил "Грэмми", за диск с камерными симфониями Шостаковича, Свиридова и Вайнберга - был номинирован на эту престижную премию.

В программе был также тройной концерт Шнитке, написанный в свое время для Гидона Кремера, Юрия Башмета и Мстислава Ростроповича. Его исполнение Башмет посвятил памяти Рождественского, предварив минутой молчания. Не самая простая для восприятия музыка, где будто преодолевается растерянность солистов перед миром и друг другом, напомнила о том, что покойный дирижер был увлеченным популяризатором сочинений своих современников.

- Память - очень ценное качество для человека, нации и страны. Когда Геннадий Николаевич Рождественский ушел из жизни, я подумал о том, какое невероятное количество новых произведений он привнес в музыкальную жизнь Советского Союза, России и Москвы. Многие из них теперь входят в репертуар оркестров и солистов, - отметил Юрий Башмет. - Например, мы с ним устроили премьеры альтовых концертов Альфреда Шнитке и Эдисона Денисова… Память - это главное. Зальцбург живет Моцартом, в Клину разворачивают фестиваль Чайковского, в Воронеже чтят память изумительного писателя. Прекрасно, что Платоновский фестиваль так развивается - вширь и вглубь.