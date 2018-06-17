Валентина Терешкова поблагодарила земляков за молоко с пенками

В Ярославской области отпраздновали 55-летие полета Валентины Терешковой в космос.

Самую знаменитую ярославну чествовали на ее малой родине в поселке Никульское, где 16 июня был освящен храм, построенный благодаря первой женщине-космонавту планеты, а также открыта обновленная, очень современная экспозиция в музее "Космос". И, конечно, в самом Ярославле, где в честь Валентины Терешковой в месте слияния рек Волги и Которосли - на Стрелке - прошло грандиозное шоу с участием парашютистов и пилотажной группы "Русские витязи", к восторгу тысяч зрителей мастерски выполнившей фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-30 СМ.

- Позд-ра-вля-ем! - скандировали жители Никульского, когда именитая землячка снова приехала в родные края. А она им кланялась и говорила: "Спасибо! Спасибо!"

- Для меня находиться здесь - все равно что из хорошего, чистого, холодного источника напиться. Спасибо вам большое за память и добрые слова, - благодарила Валентина Терешкова жителей и гостей Никульского, приехавших туда ради встречи с ней из Ярославля и других городов области. - Большое счастье - вернуться на родную землю, видеть своих земляков, вместе с ними решать проблемы. Спасибо, что вы пришли сегодня. Спасибо за то, что вы есть, что каждый раз угощаете свежим хлебом, пирогами и топленым молоком с пенками. Будьте здоровы и счастливы!

По признанию первой в мире женщины-космонавта, ей иногда снится полет в космос.

- Это хороший, добрый сон, - уточнила она.

А вот вспоминает Чайка в день своего полета всегда о маме, которую пришлось обмануть, чтобы она не волновалась, пока дочь находится на орбите.

- В то время очень секретно все было. Мама не знала, где и что я делала. Чтобы ее не расстраивать, я заранее написала ей десять писем и попросила коллег через каждую пару дней их посылать, - рассказала журналистам Валентина Владимировна. - И вот 16 июня она сидит, читает мои байки про то, как я прыгаю с парашютом. Вдруг приходит соседка и говорит: "Елена, да твоя Валентина в космосе!" И когда мы с Быковским докладывали правительству о выполненной работе, она громко, так, что все услышали, воскликнула: "Обманула!". Поэтому невольно вспоминаю маму - доброго, любящего человека.

Впрочем, обманутыми по понятными причинам оказалась не только мама смелой Чайки, но и ее товарищи по работе с ярославского комбината технических тканей "Красный Перекоп". По словам нынешнего директора предприятия, а тогда - слесаря третьего разряда Петра Шелкошвейна, незадолго до полета секретарь комсомольской организации комбината Валентина Терешкова объявила, что ее берут в сборную Советского Союза по парашютному спорту для подготовки к чемпионату мира.

- И вдруг она приехала на молодежный вечер, который проходил в нашем Доме культуры. А чемпионат в это время уже проходил. Мы ее спросили тогда: "Вы что, не попали на чемпионат?" На что она ответила: "Еще услышите…", - рассказывает бывший сослуживец первой женщины-космонавта.

Услышали 16 июня 1963 года. По воспоминаниям Петра Шелкошвейна, предприятие в этот день, по сути, не работало.

- Эти эмоции не передашь! - рассказывает он. - Весь день на комбинате обсуждали эту новость, причем прямо на рабочих местах. Слово "космос" было в то время каким-то магическим. А тут речь шла о нашей Валентине! Люди постарше говорили, что она там, наверное, с богом встретится, пообщается. И когда Валентина Владимировна после полета приехала на встречу с работниками комбината, на площадке перед ним собрался, наверное, весь город, к предприятию невозможно было пройти. Машина с Чайкой туда проехать смогла, а обратно они возвращались уже водным путем - через реку Которосль на катере.

… Юбилейные торжества в Ярославле в разгаре. Валентина Терешкова побывала на службе в новом храме в Никульском и там же открыла обновленный музей "Космос", в ярославском планетарии наградила победителей конкурса творческих работ "Мы - дети Галактики", поговорила со множеством земляков и гостей праздника, а журналистам напомнила, что теперь одна из главных ее забот - река Волга, которую обязательно нужно сделать чистой и полноводной.

- Сколько до старта осталось? - вдруг спрашивает ее ярославский губернатор Дмитрий Миронов, имея в виду, конечно, исторический старт 1963 года.

- 13:10. Я уже в полете, - отвечает самая уникальная в мире женщина. - В 12:30 был дан старт. Я уже прошла плотные слои атмосферы и вышла на заданную орбиту.

На орбите, пусть и не околоземной, а земной - новых масштабных целей, задач, задумок, полезных для земляков и в целом россиян, - она находится и поныне.