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Проект: В регионах

Валентина Терешкова построила на своей родине храм

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
В день 55-летия полета Валентины Терешковой в космос в поселке Никульское Ярославской области был освящен новый храм, построенный благодаря первой женщине-космонавту.

Деревня Большое Масленниково, где родилась будущая Чайка, - от Никульского в полутора километрах. Но отчий дом космической героини не сохранился, и посвященный ее и другим космическим полетам музей открыли в 1975 году в ближайшем поселке на трассе Ярославль - Углич. Здесь же, основываясь на воспоминаниях Валентины Владимировны и ее близких, построили бревенчатый дом - точную копию утраченного родительского, который стал частью экспозиции. А пять лет назад, во время празднования 50-летия полета на космическом корабле Восток-6, Валентина Терешкова объявила о намерении построить в Никульском, где никогда не было церкви, храм Святителя Николая Чудотворца. Тогда же на месте будущей стройки был освящен крест.

Фото: мэрия Ярославля
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- Строительство церкви даст возможность жителям Никульского и соседних деревень, а также посетителям музея и людям, проезжающим мимо по дороге на Углич, остановиться, помолиться и подумать о судьбе нашей родины. Надеюсь, что это будут светлые думы, - объяснила тогда важность появления такого объекта в поселке первая женщина-космонавт.

Три года ушло на всяческие согласования, меньше двух лет - на само строительство. И хотя кое-что придется еще доделать, основные работы выполнены. 16 июня "Храм-памятник Святителя Николая Чудотворца на родине Валентины Терешковой в поселке Никульское" освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

- Валентина Владимировна - председатель попечительского совета храма, сопредседатели - заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Николай Овсиенко и епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, - рассказал настоятель вновь построенной церкви, а также храма Воскресения Христова в Тутаеве протоиерей Василий Мозяков. - Церковь возведена на средства меценатов, друзей Валентины Владимировны. Причем наша землячка принимала участие в процессе не только как руководитель, но и как человек, вкладывавший свои средства. Очень активно участвовало в поиске спонсоров правительство области.

На первую службу в белоснежный храм с золотыми куполами, архитектуру которого Николай Овсиенко сравнил с "ракетой, устремленной ввысь и стоящей на стартовом столе", пришли и приехали не только жители окрестных сел и деревень, но и ярославцы, жители Тутаева, Рыбинска, других городов.

Фото: Мэрия города Ярославля
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- Мы с Валентиной Терешковой одногодки, - с гордостью сообщили гостьи из Тутаева Лидия Соловьева и Ольга Овчинникова. - Всегда приезжаем в Никульское на праздники, а теперь и в храм будем ездить. Ведь какая красота! Сегодня исповедовались, причастились, всю службу отстояли. Просто воодушевление какое-то чувствуем!

За построенный храм патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил Валентину Терешкову патриаршим знаком Храмоздателя. Вручил награду владыка Ювеналий - тоже, кстати, уроженец Ярославля.

- Я надеюсь, что храм, который был сегодня освящен, будет тем местом, куда каждый сможет прийти, чтобы поговорить и получить поддержку Всевышнего, - выразила надежду первая в мире женщина-космонавт.

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