Нужно ли болельщикам брать зонтики на сегодняшние матчи

В воскресенье матчи ЧМ-2018 пройдут в Самаре, Москве и Ростове-на-Дону. По информации Гидрометцентра России, погода в этих городах обещает быть теплой и солнечной. Дождей и сильного ветра не ожидается.

В Самаре пройдет игра между сборными Коста-Рики и Сербии. Начнется она в середине дня, и к этому времени воздух в городе прогреется до плюс 23.

В Москве в 16:00 начнется встреча сборных Германии и Мексики. После полудня в столице будет до плюс 26 градусов. Но во время матча температура начнет медленно понижаться, что может сделать условия для игры более комфортными.

В Ростове-на-Дону днем жарко: днем 28-29 со знаком плюс, но к 21:00, когда начнется матч между Бразилией и Швейцарией, температура понизится до плюс 19-21 градуса.