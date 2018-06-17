Пока болельщики самого принципиального соперника Бразилии аргентинцы оккупировали улицы, прилегающие к столичной Красной площади, соотечественники Неймара и компании отправились в знойный Ростов-на-Дону.

- Температура не опускается ниже 30 градусов? Для нас это хорошо, а вот для Швейцарии не очень, - смеется усатый бразилец в возрасте по имени Жорже, с которым я разговорился в аэропорту.

Как и многие бразильцы, Жорже приехал в Россию надолго: он посетит все три матча "селесао", как называют сборную на родине, и не исключено, что останется до финала. Понятно, что болельщики Бразилии не представляют себе варианта, при котором их любимая команда там не сыграет.

- На все путешествие я пока потратил около 10 тысяч долларов. По-моему, не так уж и много, - делится со мной Жорже финансовой стороной дела.

Чтобы стать для бразильцев своим, я надел футболку с символикой "Фламенго", самого популярного клуба в Бразилии. Но, как оказалось, об этом знают не все. Один из бразильцев долго всматривался в мой "наряд", а потом вдруг спросил: "А это что, футболка московского "Спартака"?

- Ба, Рикардо, ну ты даешь! А ты вообще-то точно бразилец? - прыснули со смеху друзья Рикардо.

Несмотря на то что бразильцев в Ростов приехало достаточно много, обнаружить подобия шумной московской Никольской улицы в городе не удалось. По крайней мере за день до матча на улицах было довольно тихо. А центром притяжения стала фан-зона, расположенная на Театральной площади. Но там, к слову, можно было встретить не только бразильцев, но и швейцарцев, а также уже и уругвайцев с саудовцами, командам которых позже предстоит сыграть в Ростове. И даже болельщиков, чьи сборные на Дон по ходу группового этапа не приедут. Например, датчан, нигерийцев и иранцев.

21 матч провели бразильцы под руководством Тите до ЧМ-2018 и лишь в одном потерпели поражение

Пока болельщики знакомились с городом, главный тренер сборной Бразилии Тите провел на "Ростов-Арене" очень эмоциональную пресс-конференцию. И вот что показалось. Бразильская суперзвезда Неймар может командовать во французском "Пари Сен-Жермен", да где угодно, но только не в сборной. Там последней инстанцией является именно Тите. На пресс-конференции почувствовать харизму наставника бразильцев можно было сполна.

Популярность Тите у игроков, болельщиков и специалистов возникла не на пустом месте. После трагического домашнего ЧМ-2014, когда хозяева турнира были разгромлены в полуфинале Германией со счетом 1:7, сборная Бразилии оказалась в руинах. Тите стал тем человеком, который вернул пятикратным чемпионам мира уверенность в своих силах. Сначала он выиграл "золото" Рио-2016 с олимпийской сборной, а затем возглавил и основную команду страны. Итог: 21 матч и лишь одно поражение.

- Я не согласен, что меня все любят, - замотал головой специалист, когда один из журналистов вывалил на Тите целую гору комплиментов. - Меня многие не любят, многим не нравится мой стиль работы. И у меня не со всеми идеальные отношения. Некоторых я не переношу по-человечески. Но у меня группа людей с разными характерами, которых я должен подчинить одной цели.

Влияние главного на сборную подтвердил и Марсело, ставший капитаном команды, пока Неймар три месяца восстанавливался после травмы.

- Не раз говорил, что Тите изменил лицо сборной. Но не хочу его перехваливать. Сейчас для нас важно добиться поставленной цели. Есть ли у меня психологическая травма с домашнего ЧМ-2014? Если бы была, я бы уже закончил с футболом. Предпочитаю двигаться дальше, ставить перед собой новые цели. Даже когда происходит что-то хорошее, я стараюсь не забывать о том, к чему стремлюсь.

Впрочем, Марсело приходилось включать микрофон не так часто, как его наставнику. Причем подчас выступление Тите превращалось в тирады проповедника. Недаром специалист известен своей религиозностью. "Я всегда молюсь", - подтвердил на пресс-конференции бразилец. Иногда Тите входил в такой раж, что за ним не успевали переводчики-синхронисты.

В каком состоянии находится Неймар?

Тите: Изначально у него прекрасные физические данные, фантастические скоростные качества. Но пока Неймар не готов на все сто процентов.

Сборная Бразилии начинает выступление на чемпионате мира. Вы хорошо спите? Вам не требуется снотворное?

Тите: Я никаких лекарств не принимаю. Я пережил 8-9 операций в свое время и стараюсь справляться со своей человеческой, эмоциональной стороной. Конечно, мандраж есть. В такие моменты я стараюсь фокусироваться на главном. Надеюсь, мы сумеем продемонстрировать все то, чем были хороши на протяжении отборочного турнира.

Главный тренер сборной Бразилии Тите: Неймар пока не готов на 100 процентов

В Бразилии привыкли судить сборную простым образом: если Кубок есть - хорошо, нет - это провал...

Тите: Я не совсем с вами соглашусь. Сегодня люди более справедливо относятся к нам. Кубок кубком, но есть еще и хорошая игра. И болельщики уже научились это оценивать. С течением времени они поняли, что мы играли неплохо. Взять тот же матч с Боливией в квалификации. Мы его не выиграли, но играли здорово, были самими собой. Это то, к чему надо стремиться.