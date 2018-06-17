Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
17.06.2018 22:16
Рубрика: Спорт

Слуцкий подарил билеты на матч ЧМ экс-игроку сборной России

Текст: Артем Локалов

Экс-защитник сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Денис Колодин побывал на матче Германия - Мексика (0:1) и остался впечатлен атмосферой и игрой.

- Билеты на игру мне дал Леонид Слуцкий, поэтому я побывал именно на этой игре, - сказал корреспонденту "РГ" Колодин, который в детстве играл под руководством Слуцкого в Волгограде.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Бывший футболист сборной России сорвал голос на матче Германия - Мексика

- Возможно, немцы играли на полуспущенных и еще накачают шины. Но они выглядели какими-то вальяжными. Особенно на фоне быстреньких мексиканцев, - отметил Колодин. - Здесь был полный стадион болельщиков сборной Мексики. Они играли в Москве, как дома! Наши болельщики на матче открытия вели себя спокойнее... А вообще от чемпионата мира у меня нереальные впечатления. Настолько все красиво, спокойно.

Новости чемпионата
В Мексике после гола Лосано зафиксировали землетрясение 23:47
Филиппе Коутиньо признан лучшим игроком матча Бразилия - Швейцария 23:16
Бывший футболист сборной России сорвал голос на матче Германия - Мексика 21:56
Гостей ЧМ-2018 познакомят с российской кухней 21:28
Бразилия сыграла вничью со Швейцарией в матче первого тура ЧМ-2018 23:02

Бразилия сыграла вничью со Швейцарией в матче первого тура ЧМ-2018 23:02

Сборной Бразилии не удалось одолеть швейцарцев в своем стартовом матче на чемпионате мира-2018 в России. Матч, проходивший на "Ростов-Арене", завершился вничью - 1:1

Сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018 19:56

Сборная Германии проиграла Мексике на ЧМ-2018 19:56

Действующие чемпионы мира немцы уступили в первом своем матче на чемпионате мира-2018 мексиканцам - 0:1. Единственный мяч забил Ирвинг Лосано. Таким образом, Мексика как минимум на день возглавила таблицу группы F

Ловчев: Не верил, что сборная Исландии начнет ЧМ так уверенно 19:52

Ловчев: Не верил, что сборная Исландии начнет ЧМ так уверенно 19:52

Лучший футболист СССР 1972 года и посол ЧМ-2018 Евгений Ловчев специально для "РГ" прокомментировал главные события стартового отрезка ЧМ. В частности, он объяснил, что происходит с Месси и почему сборную Исландии так тяжело обыграть

Сербия победила Коста-Рику в рекордном матче Ивановича 17:16

Сербия победила Коста-Рику в рекордном матче Ивановича 17:16

Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0 в матче чемпионата мира. В составе балканской команды с первых минут на поле вышел защитник "Зенита" Бранислав Иванович, который установил рекорд по количеству игр за национальную сборную