Слуцкий подарил билеты на матч ЧМ экс-игроку сборной России

Экс-защитник сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Денис Колодин побывал на матче Германия - Мексика (0:1) и остался впечатлен атмосферой и игрой.

- Билеты на игру мне дал Леонид Слуцкий, поэтому я побывал именно на этой игре, - сказал корреспонденту "РГ" Колодин, который в детстве играл под руководством Слуцкого в Волгограде.

- Возможно, немцы играли на полуспущенных и еще накачают шины. Но они выглядели какими-то вальяжными. Особенно на фоне быстреньких мексиканцев, - отметил Колодин. - Здесь был полный стадион болельщиков сборной Мексики. Они играли в Москве, как дома! Наши болельщики на матче открытия вели себя спокойнее... А вообще от чемпионата мира у меня нереальные впечатления. Настолько все красиво, спокойно.