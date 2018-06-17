Создатель "Монстро" и "Остаться в живых" снимет сериал-мюзикл "Голосок"

Режиссер, сценарист, продюсер и композитор Джей Джей Абрамс, нынче - "главный по перезапускам" (новые "Звездные войны", новый "Звездный путь"), подрядился на очередной сериал.

Шоу будет называться "Голосок" (Little Voice), Абрамс и его компания Bad Robot - продюсеры проекта. Заказчик - техномонстр Apple, осваивающий теперь еще и этот сегмент досуга.

Как пишет Coming Soon, в первом сезоне ожидаются десять серий, живописующих разнообразие музыкальной жизни Нью-Йорка и сосредоточенных на поисках исполнителями своей индивидуальности во всем этом пестром нотовороте.

Музыку к "Голоску" пишет пятикратная номинантка "Грэмми", 38-летняя певица и пианистка Сара Бареллис (А Little Voice - это название ее альбома 2007 года, ставшего "платиновым").

Шоураннер - уже работавшая с Бареллис Джесси Нельсон ("История о нас", "Потому что я так хочу", "Фред Клаус, брат Санты"). Которая снимет по собственному сценарию первую серию.

Дата премьеры еще не названа.

Напомним, что Абрамс небезуспешно съел на сериалах упряжку собак: помимо Lost, на его счету значатся "Шпионка", "Грань", "В поле зрения", "Алькатрас", "Революция", "Почти человек", "Мир Дикого Запада", грядущий кинговский "Касл-рок", так далее.