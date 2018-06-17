США выставили КНДР 47 условий по денуклеаризации Корейского полуострова

По его словам, северокорейский лидер Ким Чен Ын "выразил согласие провести полную денуклеаризицию". Однако власти США считают, что в рамках этого процесса ликвидировано должно быть не только ядерное, но и другие виды оружия массового поражения: химическое, биологическое, а также баллистические ракеты и соответствующие объекты. "Северной Корее в связи с этим были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут. Думаю, что там это понимают", - заявил Коно, передает NHK.
Глава МИД Японии уверен, что Ким Чен Ын выполнит данное им слово. "В Северной Корее обещание высшего руководителя имеет особое значение, особенно если оно дано в письменном виде. Важно и то, что о полной денуклеаризации сообщено внутри страны. Я считаю, что в такой ситуации Северная Корея не отойдет от своего обязательства", - подчеркнул министр.
Что касается гарантий безопасности КНДР, то этот вопрос сторонам еще предстоит обсудить. Тем не менее Коно отметил, что военный контингент США в Южной Корее сокращен в ближайшее время не будет.
"Об этом не может быть речи до тех пор, пока ситуация в области безопасности в регионе не изменится кардинальным образом", - заявил министр. Ранее о возможном сокращении контингента сообщил президент США Дональд Трамп, по мнению которого содержание американских войск в Южной Корее дорого обходится, а Сеул не полностью компенсирует эти расходы.
По словам Коно, Токио со своей стороны готов оказать экономическую помощь КНДР после нормализации отношений.
Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу в Сингапуре. По итогам саммита было подписано соглашение, согласно которому США и КНДР заявили о приверженности установить новые отношения в соответствии с желанием двух народов жить в мире и процветании, обязались объединить усилия в целях создания постоянного и стабильного мира на Корейском полуострове.
Пхеньян подтвердил свое обещание работать в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова и выразил готовность как можно скорее произвести раскопки останков погибших в годы Корейской войны и произвести передачу США опознанных останков.