США выставили КНДР 47 условий по денуклеаризации Корейского полуострова

Вашингтон выставил Пхеньяну требования по 47 позициям для полной денуклеаризиции Корейского полуострова, заявил глава МИД Японии Таро Коно.

По его словам, северокорейский лидер Ким Чен Ын "выразил согласие провести полную денуклеаризицию". Однако власти США считают, что в рамках этого процесса ликвидировано должно быть не только ядерное, но и другие виды оружия массового поражения: химическое, биологическое, а также баллистические ракеты и соответствующие объекты. "Северной Корее в связи с этим были представлены требования по 47 позициям. Если требование полной денуклеаризиции в таком понимании не будет выполнено, то и санкции в отношении Северной Кореи сняты не будут. Думаю, что там это понимают", - заявил Коно, передает NHK.

Глава МИД Японии уверен, что Ким Чен Ын выполнит данное им слово. "В Северной Корее обещание высшего руководителя имеет особое значение, особенно если оно дано в письменном виде. Важно и то, что о полной денуклеаризации сообщено внутри страны. Я считаю, что в такой ситуации Северная Корея не отойдет от своего обязательства", - подчеркнул министр.

Что касается гарантий безопасности КНДР, то этот вопрос сторонам еще предстоит обсудить. Тем не менее Коно отметил, что военный контингент США в Южной Корее сокращен в ближайшее время не будет.

"Об этом не может быть речи до тех пор, пока ситуация в области безопасности в регионе не изменится кардинальным образом", - заявил министр. Ранее о возможном сокращении контингента сообщил президент США Дональд Трамп, по мнению которого содержание американских войск в Южной Корее дорого обходится, а Сеул не полностью компенсирует эти расходы.

По словам Коно, Токио со своей стороны готов оказать экономическую помощь КНДР после нормализации отношений.

Напомним, 12 июня президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу в Сингапуре. По итогам саммита было подписано соглашение, согласно которому США и КНДР заявили о приверженности установить новые отношения в соответствии с желанием двух народов жить в мире и процветании, обязались объединить усилия в целях создания постоянного и стабильного мира на Корейском полуострове.

Пхеньян подтвердил свое обещание работать в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова и выразил готовность как можно скорее произвести раскопки останков погибших в годы Корейской войны и произвести передачу США опознанных останков.