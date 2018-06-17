Ушел Геннадий Рождественский. Без него немыслимо представить историю отечественной не только музыки, но и всей нашей культуры в масштабе мирового искусства. Личность его была необъятной.

Он был и замечательным пианистом, интересным композитором (среди его сочинений оратория "Заповедное слово русскому народу" на слова Алексея Ремизова), уникальным литератором и просветителем. Его книги "Мысли о музыке", "Преамбулы", "Треугольники" становились интеллектуальными бестселлерами, а концерты-лекции - событием, добыть на которое билет было часто делом, требующим немалого везения.

Рождественским была создана "звуковая летопись" ХХ столетия - весь симфонический Прокофьев и Шостакович, главные партитуры Стравинского, Губайдуллиной, Денисова и Шнитке, Щедрина, Дебюсси, Равеля, Рихарда Штрауса и других. Как сейчас говорят, на "винил" он записал и все симфонии Гайдна, Бетховена, Брамса, Сибелиуса, Брукнера, Малера, Чайковского, Глазунова.

Нынешнему времени Рождественский со свойственным ему язвительным юмором пенял за поверхностность и за засилье дурного вкуса. И считал, что молодым музыкантам путь на дирижерский подиум надо начинать с библиотекаря в оркестре, дабы по суворовскому принципу пройти эволюцию от солдата до фельдмаршала. На вступительных экзаменах Геннадий Николаевич любил устроить абитуриентам интеллектуальную головоломку. Недаром счастливчики, кому удавалось поступить в класс Рождественского, тут же становились студенческой элитой Московской консерватории, где мэтр преподавал с 1974 года до последних дней.

Рождественский говорил, что не страдает от возраста, продолжал жить на три столицы - Москва, Париж, Стокгольм - и выступать, правда, все реже и реже, по всему миру. Им поставлены десятки опер и сыграно более трех тысяч концертных программ почти с сотней оркестров. Но Мастер был способен мгновенно разорвать контракт, уйти по-английски, уехать, если, на его взгляд, режиссер на постановке творит с оперой что-то непотребное, или флейтистка на репетиции вяжет носки.

Но он, как никто другой, умел и возвращаться в те места, которые, казалось, покидал навсегда с глубокой обидой и шрамом на сердце. Как это было в его отношениях с Большим театром, где он дебютировал в 1951 году, продирижировав балетом Чайковского "Спящая красавица", и с перерывами до 1982 года был дирижером, а с 1965 по 1970 год - главным дирижером, а в сезоне 2000/01 - художественным руководителем. 22 февраля 2014 года состоялась последняя премьера Геннадия Рождественского в его любимом театре - Большом. Это была "Царская невеста" Римского-Корсакова, с которой он даже отважился летом 2014-го на американские гастроли, несмотря на возраст и отговоры врачей. И радовался этому путешествию как ребенок.

Он был способен мгновенно разорвать контракт, если, на его взгляд, режиссер творит с оперой что-то непотребное

Чуть больше года назад, 8 июня 2017 года, единственный раз за прошлый сезон Геннадий Николаевич вышел на сцену. В Концертном зале имени Чайковского он дирижировал Вторую симфонию и "Прометея" Скрябина. Тогда послушать Мастера пришло какое-то невероятное количество коллег-дирижеров, что редко случается в профессиональной среде. И в этом концерте чувствовалась не только исключительная событийность, но какая-то необъяснимая печаль. Этот концерт оказался последим выступлением Рождественского.

По решению семьи церемония прощания с Геннадием Рождественским состоится 19 июня и будет исключительно частной: отпевание в храме Пророка Ильи в Обыденском переулке в Москве, а после прах великого музыканта будет захоронен в могиле его матери на Введенском кладбище.