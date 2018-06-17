В Мексике после гола Лосано зафиксировали землетрясение
Прыжки болельщиков сборной Мексики после победного гола Ирвинга Лосано в матче с Германией (1:0) вызвали землетрясение. Произошло оно в столице страны Мехико.
Уже установлено, что землетрясение не имело естественного происхождения. Оно произошло в 11:32 по местному времени и его зафиксировали по крайней мере два датчика. Также сообщается, что на центральной площади Мехико за ходом матча в "Лужниках" наблюдали 75 тысяч людей.
"Хочу посвятить эту победу болельщикам", - отметил на пресс-конференции главный тренер "ацтеков" Хуан Карлос Осорио. "Мы показали всему миру, что у нас есть сильные игроки. Но впереди у нас два матча против очень крепких команд. У нас нет времени праздновать, надо настроиться на будущие баталии", - добавил специалист.
В следующем туре Мексика встретится с Южной Кореей. Во второй встрече группы F Германия сыграет со Швецией.
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