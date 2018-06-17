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Вернер Херцог снимет сериал об утопическом проекте Генри Форда

Новость 17.06.2018, 15:33 | Текст: Генри Достоевский
Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Вернер Херцог займется сериалом "Фордландия" о Генри Форде, который будет создавать утопию в джунглях.

О первом телевизионном опыте режиссера сообщает Deadline, уточняя, что в основе сценария, за который отвечает Кристофер Уилкинсон (номинация на премию "Оскар" за "Никсона"), лежит адаптированная одноименная книга профессора истории Грега Грандина.

История повествует о почти неизвестном проекте богатого промышленника Генри Форда, затеявшего в 1920-х годах построить город мечты в Амазонии.

Фото: AFP PHOTO/ TIZIANA FABI
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Изначально это было производство каучука, но бизнесмену этого показалось мало - стали строиться дома, магазины, торговые точки и т.д. Однако сей план в итоге оказался провальным: потеряв уйму времени, денег и сил, Форд был вынужден отказаться от своей идеи освоения дикой территории: природа оказалась сильнее, чем он предполагал.

Продюсеры гордятся, что проектом займется такой значимый режиссер, как Херцог ("Агирре, гнев Божий", "Носферату - призрак ночи", "Мой сын, мой сын, что же ты наделал"). Они полагают, что идея навязывания своих взглядов миру со стороны властолюбивого и всемогущего магната - это всегда крайне актуальная тема, особенно сейчас.

Одним из продюсеров проекта числится Ашок Амритрадж ("Святые из Бундока", "Мачете").

Дата выхода проекта пока не определена.

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