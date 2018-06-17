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17.06.2018 20:54
Рубрика: Спорт

Братья на замену

Марокканцы Нуреддин и Софьян Амрабат вошли в историю ЧМ
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Марокко и Ирана произошло экстраординарное событие. Впервые в истории турнира брат заменил брата. Это случилось на 75-й минуте, когда марокканец Софьян Амрабат вышел на поле вместо Нуреддина Амрабата, получившего травму.
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7593 (130)

Старшему брату Нуреддину 31 год. Он играл за нидерландский "ПСВ", турецкий "Галатасарай", испанскую "Малагу". В 2016-м стал нападающим английского клуба "Уотфорд", но с 2017-го выступает на правах аренды в испанском "Леганесе". Софьян на десять лет моложе. Он является воспитанником "Утрехта", но Суперкубок Нидерландов-2017 выиграл уже в составе "Фейеноорда", с которым подписал четырехлетний контракт. У обоих братьев есть как марокканское, так и голландское гражданство. Так что футболисты выступали за юношескую и молодежную сборные Нидерландов. Но потом получили вызов в основную сборную Марокко и решили выступать за эту страну.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Жаль, что Нуреддин и Софьян Амрабат не отметились результативными действиями. Больше того, марокканцам не удалось избежать обидного поражения - 0:1. Единственный мяч в свои ворота на 95-й минуте забил защитник "львов" Азиз Бухаддуз.

- Я могу только извиниться за этот момент. И перед сборной, и перед 35 миллионами марокканских болельщиков, - отметил Бухаддуз. - Но сейчас нужно объединиться. Мы понимаем: турнир не закончен, хотя теперь нам стало сложнее.

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