Старшему брату Нуреддину 31 год. Он играл за нидерландский "ПСВ", турецкий "Галатасарай", испанскую "Малагу". В 2016-м стал нападающим английского клуба "Уотфорд", но с 2017-го выступает на правах аренды в испанском "Леганесе". Софьян на десять лет моложе. Он является воспитанником "Утрехта", но Суперкубок Нидерландов-2017 выиграл уже в составе "Фейеноорда", с которым подписал четырехлетний контракт. У обоих братьев есть как марокканское, так и голландское гражданство. Так что футболисты выступали за юношескую и молодежную сборные Нидерландов. Но потом получили вызов в основную сборную Марокко и решили выступать за эту страну.

Жаль, что Нуреддин и Софьян Амрабат не отметились результативными действиями. Больше того, марокканцам не удалось избежать обидного поражения - 0:1. Единственный мяч в свои ворота на 95-й минуте забил защитник "львов" Азиз Бухаддуз.

- Я могу только извиниться за этот момент. И перед сборной, и перед 35 миллионами марокканских болельщиков, - отметил Бухаддуз. - Но сейчас нужно объединиться. Мы понимаем: турнир не закончен, хотя теперь нам стало сложнее.