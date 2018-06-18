Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до четырех человек

В Японии при землетрясении магнитудой 6,1 погибли четыре человека, в том числе девятилетняя девочка. Ученицу четвертого класса придавило рухнувшим бетонным ограждением по дороге в школу в городе Такацуки. Среди остальных жертв стихии значатся пожилые японцы в возрасте от 80 до 85 лет.

Более 370 человек из пяти японских регионов получили травмы различной степени тяжести, передает телерадиокомпания NHK. В частности, к врачам обратились жители префектур Осака, Хёго, Киото, Сига и Миэ.

Многим людям сегодня пришлось укрыться в специальных эвакуационных пунктах из-за разрушения домов. На их восстановление уйдет определенное время. Только в Осаке насчитывается порядка 1,5 тысячи человек, которые оставили свои жилища.

Сейсмическая активность, очаг которой залегал на глубине 13 километров, была зафиксирована 18 июня в 7.58 утра по местному времени. Стихия такой силы на территории Осаки зарегистрирована впервые с января 1923 года.

Подземные толчки вызвали перебои в движении скоростных поездов "синкансэн", временно была приостановлена работа аэропорта Осаки. Во многих домах пропали электричество, вода и газ.

Кроме того, в префектуре Осака землетрясение местами спровоцировало возникновение пожаров. Известно о госпитализации одного человека с ожогами.