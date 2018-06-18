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18.06.2018 20:00
Рубрика: Спорт

Эктор Купер: Надеюсь, Салах будет полностью готов

Сборная Египта провела тренировку на стадионе "Санкт-Петербург", где завтра она встретится с командой России в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу.

Текст: Илья Зубко

Главный вопрос, который волнует сейчас и болельщиков, и специалистов - сможет ли принять участие в матче главная звезда "фараонов" Мохаммед Салах. Главный тренер египтян Эктор Купер на пресс-конференции выразил уверенность, что Салах выйдет на поле. Правда, оговорился, что для начала ему придется пройти еще одно тестирование.

Фото: REUTERS/Carl Recine
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- Салах здоров. Перед матчами мы проводим тест на физическую готовность, и сегодня мы проверим его и посмотрим на его состояние. Надеюсь, что он будет полностью готов, и я уверен, что он будет играть. Он - ключевой игрок нашей команды, заявил Купер.

Рулевому египтян рассказали о заявлении Станислава Черчесова. Главный тренер российской сборной, напомним, несколькими часами ранее сказал, что знает, как остановить Салаха.

- У каждого тренера своя стратегия подготовки к матчу, исходя из его философии, - сказал по этому поводу Купер. - Но на поле выходит не один футболист, а команда. Хорошо, если россияне концентрируются на Салахе, но не думаю, что это так. Понятно, что он - важный, ключевой игрок. Но мы готовимся к этому матчу, основываясь не только на нем.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Журналисты поинтересовались у Купера, является ли Салах самым талантливым футболистом из тех, кого ему приходилось тренировать за 25-летнюю карьеру. Но Эктор от прямого ответа ушел: "Салах - один из лучших игроков мира. На мой взгляд, он входит в Топ-10, в этом нет сомнений. Это честь и привилегия работать с ним, потому что он не только талантлив, но и исключительно командный игрок. Для меня как для тренера это очень важно. У Салаха потрясающие данные и качества, которые он демонстрирует в "Ливерпуле". Это мощное оружие в атаке и когда его нет, мы чувствуем его отсутствие. Приходится искать альтернативы, чтобы добиться того же качества игры в атаке".

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