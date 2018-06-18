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18.06.2018 01:44
Рубрика: Спорт

Филиппе Коутиньо: В матче со Швейцарией были позитивные моменты

Текст: Илья Соболев (Ростов-на-Дону)

Бразилец Филиппе Коутиньо, признанный лучшим игроком матча своей команды со Швейцарией (1:1), несмотря на неожиданный результат встречи, попытался найти в ней позитив.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
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"Все команды хорошо готовы, это же чемпионат мира. Мы сыграли неплохо, создали много голевых моментов. Хотелось победить, но ничего страшного: групповой этап состоит из трех матчей", - отметил футболист.

У Коутиньо также поинтересовались, почему не сработала его связка с Неймаром. Филиппе не согласился: "Мы старались быстро двигать мяч, но многое зависит от расположения игроков другой команды. Отчасти нам удавалось показывать свой футбол".

Напомним, Коутиньо стал автором единственного гола сборной Бразилии: на 20-й минуте он мастерски исполнил удар из-за пределов штрафной в дальнюю "девятку".

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