Филиппе Коутиньо: В матче со Швейцарией были позитивные моменты
Бразилец Филиппе Коутиньо, признанный лучшим игроком матча своей команды со Швейцарией (1:1), несмотря на неожиданный результат встречи, попытался найти в ней позитив.
"Все команды хорошо готовы, это же чемпионат мира. Мы сыграли неплохо, создали много голевых моментов. Хотелось победить, но ничего страшного: групповой этап состоит из трех матчей", - отметил футболист.
У Коутиньо также поинтересовались, почему не сработала его связка с Неймаром. Филиппе не согласился: "Мы старались быстро двигать мяч, но многое зависит от расположения игроков другой команды. Отчасти нам удавалось показывать свой футбол".
Напомним, Коутиньо стал автором единственного гола сборной Бразилии: на 20-й минуте он мастерски исполнил удар из-за пределов штрафной в дальнюю "девятку".
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