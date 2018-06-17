Бразилия сыграла вничью со Швейцарией в матче первого тура ЧМ-2018

Желтый цвет, в который в эти дни окрасился Ростов-на-Дону, выглядел для жителей города вполне привычно. В конце концов, цветовая гамма формы местного "Ростова" несильно отличается от бразильской. А вот такого карнавала, который устроили болельщики "пентакампеонов", ростовчане точно никогда не видели.

Бразильцы съезжались на берега Дона практически до самого матча: а те, кто приехал заранее, проявлять себя не спешили, словно, затаившись в засаде. Но чем ближе было время игры, тем знойнее становилось в Ростове. К местному красавцу-стадиону стоило прийти еще за несколько часов до стартового свистка. Например, чтобы увидеть "самый большой велосипед в мире", на котором из Бразилии в Ростов-на-Дону приколесили отец и сын Элиас де Соуза и Элиас де Соуза-младший. Де Соуза старший на этой причудливо высоченной бисиклете ездит по всем чемпионатам мира, начиная с мексиканского в 1986 году. Однажды его сбила на машине девушка и очень удачно: впоследствии она вышла за необычного велосипедиста замуж и родила ему сына. Который с ЧМ-1994 путешествует вместе с отцом.

Постепенно к арене стягивались основные "желтые силы". Сначала бразильцы слушали и приплясывали под казацкие песни, а потом не удержались и начали зажигать сами. То здесь, то там толпа вдруг взрывалась неистовыми фанатскими кричалками, и местным болельщикам, настроившим телефоны для памятной видеосъемки, приходилось метаться, чтобы поймать лучшие кадры. Кстати, показалось, что большая часть бразильских кричалок посвящена почему-то не своим, а "врагам": аргентинцам Марадоне, Месси и даже португальцу Криштиану Роналду. Выводы, как говорится, делайте сами.

А ведь еще вокруг было какое-то невообразимое количество ярких типажей, изобретательных костюмов, причудливых головных уборов. Обладатели самых оригинальных уборов рисковали не добраться до своих мест, но от просьб в очередной раз сфотографироваться не отказывался никто. Ну и конечно, у каждого третьего в руках были кубки. Фейковые, разумеется, но намек понятен.

Здорово, кстати, что бразильцам выпало проводить один из своих матчей на домашней арене "Ростова". По цвету желтая бразильская река "влилась" в чашу стадиона, как в родную.

Из того, что происходило на поле, первым ярким впечатлением стала новая прическа Неймара. Со своим начесом по мотивам 50-х годов лидер бразильцев точно не затерялся бы в толпе болельщиков-соотечественников. Что касается именно игры, "селесао", как называют сборную Бразилии на родине, начала встречу не спеша, примерно так же, как товарищеский матч против россиян в "Лужниках" минувшей весной. И даже позволили швейцарцам создать подобие опасного момента.

Но стоило "пентакампеонам" прибавить в скорости, как разница в классе высветилась мгновенно. Бразильцы провели несколько острых атак, но забили не в самой очевидной ситуации. На 20-й минуте Филиппе Коутиньо подхватил мяч и из-за пределов штрафной по какой-то немыслимой дуге закрутил мяч в дальнюю "девятку" - 1:0.

Все-таки не зря говорят, что Тите, возглавивший сборную Бразилии два года назад, привел ей тактическую выучку. Другое дело, этой "тактичностью" южноамериканцы порой злоупотребляют. Так было и сейчас. Бразильцы совершенно не горели желанием выкладываться на полную и при случае без особых сожалений отдавали владение мячом сопернику.

Самоуспокоенность, в которую незаметно впала Бразилия, аукнулась ей уже в начале второго тайма. На угловом у своих ворот защитники "селесао" умудрились оставить в одиночестве Стивена Цубера прямо в центре вратарской, и тот без особых помех "расстрелял" голкипера Алиссона - 1:1. В этот момент вдруг стало ясно, что швейцарских болельщиков в Ростов-на-Дону тоже съехалось немало: красные островки разного размера всколыхнулись по всей чаше стадиона и подали свой довольно-таки звучный голос.

Снова поймать нужный ритм оказалось для бразильцев не таким уж и простым делом. Тем более, что сборная Швейцария оказалась весьма дисциплинированной в обороне. У болельщиков в желтом еще наверняка екнуло в сердцах, когда вдруг захромал Неймар, неудачно пробивший в одной из атак в ближний угол. Форвард очень долго хромал, но когда к нему подошел судья, жестом дал понять, мол, все нормально.

Между прочим, накануне наставник бразильцев Тите честно признал, что Неймар не в оптимальной форме. Хотя было ощущение, что он ее набирает прямо по ходу игры. Львиная часть южноамериканских атак шла через Неймара: он убегал в проходы, раздавал передачи. В какой-то момент швейцарцы начали уставать. На 74-й минуте мексиканский рефери Сесар Рамос вполне мог назначить пенальти за снос Габриэла Жезуса, но был так уверен в невинности швейцарского защитника, что даже не стал смотреть видеоповтор эпизода.

И все равно, бразильским футболистам не хватало страсти. Такой, которую до и во время матча демонстрировали их болельщики. Правда, даже в этом состоянии бразильцы могли вырвать победу: немного не повезло, плюс отлично сыграл голкипер швейцарцев Янн Соммнер.

А сборная Швейцарии кроме того момента, когда сравняла счет, больше реальных голевых ситуаций так и не создала. Но для ничьей с привкусом сенсационности и этого оказалось достаточно.