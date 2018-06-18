ФСБ определит, какую технику считать шпионской

Федеральная служба безопасности начала разработку проекта поправок в Уголовный кодекс, которые пропишут, что именно считать специальными техническими средствами для негласного получения информации.

В мире информационных технологий это буквально вопрос если не жизни, то свободы для миллионов граждан. Потому что гаджеты есть у всех, и при желании можно посчитать подсудной даже какую-то невинную электронную игрушку. В УК есть статья 138.1 "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Она была введена прежде всего для того, чтобы защитить граждан. Ни какой-то ЧОП, возомнивший себя службой безопасности, ни сосед по дому не вправе записывать нас тайком. За покупку "жучка" можно попасть в колонию на срок до четырех лет.

Однако на деле под суд стали попадать люди, не замышлявшие ничего плохого. Например, правоохранители завели дело на фермера, купившего GPS-трекер, чтобы следить за непослушным теленком. Известны случаи, когда на скамью подсудимых сажали за продажу GPS-трекеров для автомобилей. Некоторые такие приборы позволяют вести аудиозапись (это может пригодиться, если машину угонят).

"В настоящее время значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" в федеральном законодательстве не раскрыто. Цель закрепления значения указанного термина обусловлена необходимостью предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом таких средств", - сообщили в ФСБ.