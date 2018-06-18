Гранквист признан лучшим игроком матча Швеция - Южная Корея
На чемпионате мира по футболу-2018 завершился очередной матч, шведы с минимальным счетом победили Южную Корею - 1:0. Лучшим игроком встречи признан защитник скандинавской команды, бывший футболист "Краснодара" Андреас Гранквист.
Он стал автором единственного мяча, реализовав пенальти. Стоит отметить, что уже не в первый раз на турнире 11-метровый был назначен после просмотра судьей видеоповтора. Гранквист, подошедший к "точке", уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.
Следующим соперником сборной Швеции станет действующий чемпион мира Германия. Они встретятся в субботу 23 июня в Сочи, эта игра начнется в 21:00 по московскому времени. Немцы накануне, напомним, сенсационно уступили Мексике в "Лужниках".
Бельгия - Панама. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 17:50
Сборная Панамы впервые в истории играет на чемпионате мира по футболу. Экзаменует новичка грозная Бельгия, рассчитывающая дойти на этом первенстве минимум до четвертьфинала. "РГ" ведет текстовую трансляцию матча
Сборная Швеции переиграла Южную Корею 16:57
Швеция одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа ЧМ по футболу. Встреча прошла в Нижнем Новгороде. Единственный мяч с пенальти забил бывший капитан "Краснодара" Андреас Гранквист
Станислав Черчесов: Дай бог, чтобы Салах завтра был здоров 14:39
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что египетский нападающий Мохамед Салах будет здоров и сможет сыграть с нашей командой. Специалист рассказал о подготовке к матчу с Египтом и о настрое игроков
Главный тренер сборной Панамы: Выпью водки, если выйдем из группы 13:30
Гости и участники чемпионата мира стараются приобщиться к русским традициям и обычаям. Так, главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес пообещал порадовать себя классическим русским напитком в случае выхода своей команды в плей-офф турнира