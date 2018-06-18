Гранквист признан лучшим игроком матча Швеция - Южная Корея

На чемпионате мира по футболу-2018 завершился очередной матч, шведы с минимальным счетом победили Южную Корею - 1:0. Лучшим игроком встречи признан защитник скандинавской команды, бывший футболист "Краснодара" Андреас Гранквист.

Он стал автором единственного мяча, реализовав пенальти. Стоит отметить, что уже не в первый раз на турнире 11-метровый был назначен после просмотра судьей видеоповтора. Гранквист, подошедший к "точке", уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.

Следующим соперником сборной Швеции станет действующий чемпион мира Германия. Они встретятся в субботу 23 июня в Сочи, эта игра начнется в 21:00 по московскому времени. Немцы накануне, напомним, сенсационно уступили Мексике в "Лужниках".