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18.06.2018 17:40
Рубрика: Спорт

Гранквист признан лучшим игроком матча Швеция - Южная Корея

Текст: Данила Жиляев

На чемпионате мира по футболу-2018 завершился очередной матч, шведы с минимальным счетом победили Южную Корею - 1:0. Лучшим игроком встречи признан защитник скандинавской команды, бывший футболист "Краснодара" Андреас Гранквист.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Он стал автором единственного мяча, реализовав пенальти. Стоит отметить, что уже не в первый раз на турнире 11-метровый был назначен после просмотра судьей видеоповтора. Гранквист, подошедший к "точке", уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.

Следующим соперником сборной Швеции станет действующий чемпион мира Германия. Они встретятся в субботу 23 июня в Сочи, эта игра начнется в 21:00 по московскому времени. Немцы накануне, напомним, сенсационно уступили Мексике в "Лужниках".

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