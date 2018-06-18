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18.06.2018 16:57
Рубрика: Спорт

Сборная Швеции переиграла Южную Корею

Во втором матче группы F шведы победили в Нижнем Новгороде Южную Корею - 1:0. Единственный мяч с пенальти забил бывший капитан "Краснодара" Андреас Гранквист.

Текст: Артур Нанян

Изначально все специалисты и букмекеры отдавали небольшое предпочтение в этой паре шведам. Скандинавы пробились на чемпионат мира, победив в стыковых матчах саму Италию. А в отборочном цикле оставили не у дел голландцев. Похвастаться такими достижениями корейцы не могут.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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При этом у азиатов тоже очень крепкая команда. Есть в ней, в отличие от шведов, и ярко выраженный лидер - один из лучших игроков лондонского "Тоттенхэма" Сон Хен Мин. Футболиста такого уровня у шведов сейчас нет. Зато есть два нечужих для нас человека: это Андреас Гранквист, который со следующего сезона будет выступать на родине, и форвард "быков" Виктор Классон. Оба вышли с первых минут в сегодняшней игре.

В первом тайме активнее были шведы. У них было два очень хороших момента для гола. Но сначала на 20-й минуте Маркус не сумел перенаправить мяч в ворота из убойной позиции, а под занавес первой половины мог забить Классон. Виктор выиграл борьбу в воздухе и пробил головой. Мяч пролетел чуть выше ворот.

Во втором тайме преимуществом вновь владели шведы. Решающий мяч скандинавы забили не без помощи видеоповтора, после просмотра которого судья Хоэль Агилар Чикас указал на "точку". Гранквист не промахнулся - 1:0. В концовке встречи корейцы устроили что-то наподобие навала, но соперник не дрогнул.

В следующем туре шведы сыграют с Германией, а Южная Корея - с Мексикой.

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