Швеция - Южная Корея. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Стадион "Нижний Новгород", расположенный в одном из самых красивых мест ЧМ-2018, примет сегодня свой первый из шести запланированных матчей. Сборная Швеции сыграет с командой Южной Кореи.

Шведы произвели одну из главных сенсаций отбора в Европе. Они заняли второе место в группе и в стыковых матчах попали на Италию. Результат противостояния решил один единственный гол, и шведы поехали на мировое первенство, оставив Буффона без шестого чемпионата мира.

Скандинавы не слишком удачно выступают на международных турнирах. Швеция не попала на чемпионаты мира 2010 и 2014 годов. На Евро команда последний раз выходила из группы 14 лет назад - еще во времена Ларссона и вменяемого Ибрагимовича. В текущем составе выделяются защитники Линделеф и Гранквист, нападающие Гвидетти и Тойвонен. Полузащитой руководят Классон и Форсберг.

Максимум для этих ребят - выход из группы, при удачном раскладе, если вдруг Бразилия не займет первое место в группе G - четвертьфинал.

Корейцы же - явные аутсайдеры. Главный успех их сборной - полуфинал домашнего чемпионата мира 2002 года. И то с душком. Сначала они кое-как обыграли Италию благодаря судье-наркоману Байрону Морено. Сей доблестный человек был арестован за попытку провезти несколько кило героина в США. А в четвертьфинале не менее достойный человек - Джамаль Гандур - отменил в ворота Южной Кореи три чистых гола сборной Испании. К сожалению, полуфинал с Германией купить не удалось, и прорыв закончился.

Сильная сторона команды - организованность и дисциплина. Слабая - отсутствие ярких исполнителей. Главная ударная сила - нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин. Но вряд ли он в одиночку способен сделать результат. Со шведами может сработать случайность, однако дальше играть с мексиканцами и немцами. Действующие чемпионы мира первый матч проиграли и наверняка пойдут с первых секунд закатывать оппонентов в асфальт.

Главный арбитр из Сальвадора - Хоэль Агилар. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск, тогда и увидимся!