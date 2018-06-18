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Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Неделовой подход

Текст: Елена Новоселова
Запрет на преподавание на русском языке в частных вузах и колледжах Латвии мешает бизнесу. Это мнение в эфире радио Baltkom высказал совладелец Балтийской международной академии Валерий Никифоров.

"Запрет на обучение на русском языке в частных вузах - это покушение на предпринимательство. Когда коммерсант вкладывает свои ресурсы в бизнес, то он сам должен решать, как его вести. Потому что именно он рискует своими средствами. Тогда почему его вдруг государство начинает учить как их использовать", - считает Никифоров.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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По его мнению, мировой опыт показывает, что частное предпринимательство эффективнее любого другого. И ему не понятно, почему государство вмешивается в деятельность тех, кто эту деятельность сам оплачивает: "На уровне здравого смысла (это) даже не корректно. А при наличии двух форм собственности в государстве - это интересный прецедент. Что это за возврат к социализму?".

Напомним, что комиссия Сейма по образованию, науке и культуре поддержала перед рассмотрением в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

В следующем году принимать студентов на такие программы перестанут. Сайт "Русский мир" приводит мнение Алдиса Бауманиса, который руководит Латвийской ассоциацией частных вузов, следуя которому подобные изменения приведут к тому, что иностранных студентов в Латвии станет меньше, а значит, сократятся и поступления в бюджет.

В прошлом году около трети студентов частных вузов в Латвии учились на русском языке.
 

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