"Ювентус" предложит ЦСКА новые условия по трансферу Головина

Туринский "Ювентус" не оставляет попыток приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Ожидается, что "бьянконери" в ближайшее время проведут очередной раунд переговоров с представителями российского клуба.

По данным итальянских СМИ, туринцы готовы предложить армейцам новые условия по трансферу. Речь идет о процентах, которые может получить ЦСКА в случае последующей продажи Головина "Ювентусом". Сколько этот процент может составить, пока не сообщается.

Ранее европейские издания сообщили, что Александр перейдет в "Ювентус" за 20 миллионов евро. При этом изначально итальянский клуб собирался предложить 18 млн, а ЦСКА не был готов расстаться с одним из ведущих игроков меньше, чем за 25 млн.