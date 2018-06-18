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18.06.2018 12:19
Рубрика: Спорт

"Ювентус" предложит ЦСКА новые условия по трансферу Головина

Текст: Данила Жиляев

Туринский "Ювентус" не оставляет попыток приобрести полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина. Ожидается, что "бьянконери" в ближайшее время проведут очередной раунд переговоров с представителями российского клуба.

По данным итальянских СМИ, туринцы готовы предложить армейцам новые условия по трансферу. Речь идет о процентах, которые может получить ЦСКА в случае последующей продажи Головина "Ювентусом". Сколько этот процент может составить, пока не сообщается.

Ранее европейские издания сообщили, что Александр перейдет в "Ювентус" за 20 миллионов евро. При этом изначально итальянский клуб собирался предложить 18 млн, а ЦСКА не был готов расстаться с одним из ведущих игроков меньше, чем за 25 млн.

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